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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:снизились на 20-50%


А как же ракета???
Скафандр выкидывать??
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:А как же ракета???

Так ракета ж подразумевает сокращение предложения)
Типа сейчас рынок был завален дешевым шлаком за копейки, а потом будет полтора комплекса на весь город которые смогут винтить цены.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Так ракета ж подразумевает сокращение предложения)


Почитайте обзор...

Специалист по маркетингу ИСК ”Обрий“ Дмитрий Змиевец на форуме рассказал о том, что, по сравнению с 2018 годом, количество объектов комплексной застройки выросла на 30%

А продажи просели на 25-30%... интересная ракета, на интересном топливе
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38

  Чукча2 написав:
  Santehnik написав:Так ракета ж подразумевает сокращение предложения)


Почитайте обзор...

Специалист по маркетингу ИСК ”Обрий“ Дмитрий Змиевец на форуме рассказал о том, что, по сравнению с 2018 годом, количество объектов комплексной застройки выросла на 30%

А продажи просели на 25-30%... интересная ракета, на интересном топливе

Рокета будет не для всех. Как и в реальной жизни: ракета - плод напряженного труда огромного числа людей и колоссальных (как на единицу груза) финансовых вложений. А кто на ней летит в космос? В лучшем случае пара-тройка американцев или рашкованов. Так и у нас будет. Прокатиться на рокете удастся лишь избранным, а вот заплатить за ее запуск придется всем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:39

  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/510739657/view/flat-rent/kievo-svatosinskii-raion-11-1745146/sdam-1-komnatnuu-kvartiru-v-buce-svobodna
Буча, цоколь, оренда, 6000 грн. :shock:
з.і.
на підлозі плитка, нє?


флай, у тебя такой же ремонт?
чи паркет из красного ареха?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:43

  investorkiev написав:2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие

зато вы с первым подзаработаете.
это важнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:46

airmax78

Ракета будет не для всех

Оно то понятно, только космос дело опасное...

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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 16:50

  flyman написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.


без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым
народ у которого недостаточно мозгов даже для элементарного инстинкта самосохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история
лично я умываю руки

зы: помните песню тартака "я не хочу бути героем украины"?
я ее впервые на сцене еще помаранчевого майдана услышал
рекомендую всем переслушать заново

до акурта на турецький берег?


Акурт вже вернувся у Львів з своєї анатолійської квартири . Тому що на середземноморському побережжі стало прохолодно для купань і сонячних ван))))
І перестав рекламувати курортну нерухомість)))) :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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