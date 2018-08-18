Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Так ракета ж подразумевает сокращение предложения)
Почитайте обзор...
Специалист по маркетингу ИСК ”Обрий“ Дмитрий Змиевец на форуме рассказал о том, что, по сравнению с 2018 годом, количество объектов комплексной застройки выросла на 30%
А продажи просели на 25-30%... интересная ракета, на интересном топливе
Рокета будет не для всех. Как и в реальной жизни: ракета - плод напряженного труда огромного числа людей и колоссальных (как на единицу груза) финансовых вложений. А кто на ней летит в космос? В лучшем случае пара-тройка американцев или рашкованов. Так и у нас будет. Прокатиться на рокете удастся лишь избранным, а вот заплатить за ее запуск придется всем.
airmax78 написав:Я смотрю, что народ уже надел скафандры и пристегнулся - ждет взлета. Вони, распространяющейся по рокете и ее концентрацию не чувствует. В этом большая опасность. Курильщиков с расшатанными на войне нервами в рокете очень много.
без инфо-поддержки и поддержки запада (о которой можно забыть, если к протестным акциям подключится нацкорпус - а он разумеется подключится) это лишь усугубит ситуацию, погрузит страну в хаос и откроет ворота свинорылым народ у которого недостаточно мозгов даже для элементарного инстинкта самосохранения обречен страдать и жить в говне - шо и доказывает вся его история лично я умываю руки
зы: помните песню тартака "я не хочу бути героем украины"? я ее впервые на сцене еще помаранчевого майдана услышал рекомендую всем переслушать заново
до акурта на турецький берег?
Акурт вже вернувся у Львів з своєї анатолійської квартири . Тому що на середземноморському побережжі стало прохолодно для купань і сонячних ван)))) І перестав рекламувати курортну нерухомість))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців