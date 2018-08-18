А как же ракета???
Скафандр выкидывать??
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почитайте обзор...
Специалист по маркетингу ИСК ”Обрий“ Дмитрий Змиевец на форуме рассказал о том, что, по сравнению с 2018 годом, количество объектов комплексной застройки выросла на 30%
А продажи просели на 25-30%... интересная ракета, на интересном топливе
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:38
Рокета будет не для всех. Как и в реальной жизни: ракета - плод напряженного труда огромного числа людей и колоссальных (как на единицу груза) финансовых вложений. А кто на ней летит в космос? В лучшем случае пара-тройка американцев или рашкованов. Так и у нас будет. Прокатиться на рокете удастся лишь избранным, а вот заплатить за ее запуск придется всем.
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:39
флай, у тебя такой же ремонт?
чи паркет из красного ареха?
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:43
зато вы с первым подзаработаете.
это важнее.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:46
Додано: Вів 12 лис, 2019 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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