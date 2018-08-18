RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:11

  kivin написав:
  flyman написав:https://ua.m2bomber.com/obj/510739657/view/flat-rent/kievo-svatosinskii-raion-11-1745146/sdam-1-komnatnuu-kvartiru-v-buce-svobodna
Буча, цоколь, оренда, 6000 грн. :shock:
з.і.
на підлозі плитка, нє?


флай, у тебя такой же ремонт?
чи паркет из красного ареха?

жартуєш.
з.і.
скільки там вкладено в ремонт у.е. по сьогоднішнім цінам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16689
З нами з: 09.03.14
Подякував: 976 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).

У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается.
Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
Vlad442
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:14

  airmax78 написав:Рокета будет не для всех. Как и в реальной жизни: ракета - плод напряженного труда огромного числа людей и колоссальных (как на единицу груза) финансовых вложений. А кто на ней летит в космос? В лучшем случае пара-тройка американцев или рашкованов. Так и у нас будет. Прокатиться на рокете удастся лишь избранным, а вот заплатить за ее запуск придется всем.

все таки ваші "улюблені" оркадовські інвестори - потенційні пасажири рокети 8)
а от "розумники", які головним чином займаються критикою КРЖН, але при цьому самі взагалі живуть на зьомній хаті, будуть паливом для цієї ракети, +лендлорди таким вдячні за взяту на себе функцію :mrgreen:
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:19

  Frant написав:
  Kostia написав:Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?

паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.

Во всем мире инвесторов холят и лелеют. В вас прочно сидит заноза коммунизма.
Фермеры тоже тогда паразитируюй слой. Что они сделали? Копеечные семена закопали, а продукцию втридорого продали.
Vlad442
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:20

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).

У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается.
Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.

100% согласен. Конечные потребители Оркады живут в таких мрачных условиях, что для них даже субпродукт Оркады канает за отличное жилье. Но это не значит, что на их потербности и предпочтения кто-то ориентируется. Кроме одной: шоб после 50-100% маржи перекупов это все еще было дешево или хотя бы дешевле чем все в округе. Оркада ориентируется на перекупов. Я же это продемонстрировал на простом примере. Как только мы убираем конечных потребителей квартирного продукта из формулы - все сразу становится на свои места.
airmax78
 
Повідомлень: 32486
З нами з: 25.10.12
Подякував: 832 раз.
Подякували: 3756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:23

  Первый написав:
Yuri_T написав:
  investorkiev написав:2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие

зато вы с первым подзаработаете.
это важнее.
Ну Ти ж не хочеш купити файна таун па 1400. Тому будеш купляти дбк4 біля жк вонючка па тищі.
І те і те має право на життя. Я досить толерантний. Поважаю позицію любого індивідуума.
Нє. Конечно можеш придбати і метрополію, но па 200куе за 65 квадратів.!

не о том речь, дружище.
подобные тебе "любители Киева" разрешают строить объекты типа Кловский 7А.
подобные тебе "любители Киева" строят объекты типа Кловский 7А.
подобные тебе "любители Киева" покупают объекты типа Кловский 7А.
потом они же, паркуясь во втором ряду у гудвайн, удивляются пробкам в 10 баллов до 8 вечера и рассказывают всем сказки, как именно нужно жить, чтобы было красиво.
ведь главное, чтобы ты заработал, правда?
а где и как, это ведь не важно, правда?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14220
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1889 раз.
Подякували: 4085 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:38

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  Kostia написав:Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?

паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.

Во всем мире инвесторов холят и лелеют. В вас прочно сидит заноза коммунизма.
Фермеры тоже тогда паразитируюй слой. Что они сделали? Копеечные семена закопали, а продукцию втридорого продали.

Смотря каких инвесторов. Инвесторов, клоторые инвестируют в застройку типа "УГ" не любят нигде в мире. Просто в нормальных странах им, в принципе, доступ на рынок закрыт. Но скандалы с застройщиками время от времени вспыхивают в самых неожиданных местах. А в Украине у нас все еще козацкая вольница-беспредельница.
airmax78
 
Повідомлень: 32486
З нами з: 25.10.12
Подякував: 832 раз.
Подякували: 3756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:45

https://korrespondent.net/city/kiev/415 ... nadstroike
Вот каким упоротым(упоротой) надо быть? Таких не судить надо, а стрелять без суда. Впрочем да, если слушать некоторых формучан, ну нет у человека денег на большую квартиру в центре. Понять и простить...
Увы, но государства у нас нет.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 12 лис, 2019 17:47, всього редагувалось 2 разів.
LordEmerald
 
Повідомлень: 61
З нами з: 02.05.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46

  airmax78 написав:...А в Украине у нас все еще козацкая вольница-беспредельница.

если спекулянт покупает 50% выставляемого котлованного гв-на, то он несёт такую же ответственность за следующую, последующую и все остальные будущие стройки гв-на.
не нужно на зеркало пенять.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14220
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1889 раз.
Подякували: 4085 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:52

  airmax78 написав:Да ну ладно. Т.е. живые деньги есть только у покупателей советской вторички. При том что это самая малообеспеченная часть покупателей на рынке. Все остальные выстраиваются к ним в очередь и ведут охоту на их денежки.

Большинство игроков на рынке советской вторички это альтернативщики.
КАН в своих Таунах берет долгосрочной рассрочкой.
МОПы + "мы продаем пространство для жизни" это четкое выполнение директив кановского отдела маркетинга. Они определили, что максимизировать прибыль строя и продавая в таких унылых локациях можно именно так.
UA
 
Повідомлень: 4678
З нами з: 19.07.08
Подякував: 560 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2300230123022303>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1692, 1693, 1694
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16938 2675096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 17:05
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184962
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15817)
12.11.2019 18:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.