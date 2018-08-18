Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).
У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается. Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
airmax78 написав:Рокета будет не для всех. Как и в реальной жизни: ракета - плод напряженного труда огромного числа людей и колоссальных (как на единицу груза) финансовых вложений. А кто на ней летит в космос? В лучшем случае пара-тройка американцев или рашкованов. Так и у нас будет. Прокатиться на рокете удастся лишь избранным, а вот заплатить за ее запуск придется всем.
все таки ваші "улюблені" оркадовські інвестори - потенційні пасажири рокети а от "розумники", які головним чином займаються критикою КРЖН, але при цьому самі взагалі живуть на зьомній хаті, будуть паливом для цієї ракети, +лендлорди таким вдячні за взяту на себе функцію
airmax78 написав:Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).
У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается. Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
100% согласен. Конечные потребители Оркады живут в таких мрачных условиях, что для них даже субпродукт Оркады канает за отличное жилье. Но это не значит, что на их потербности и предпочтения кто-то ориентируется. Кроме одной: шоб после 50-100% маржи перекупов это все еще было дешево или хотя бы дешевле чем все в округе. Оркада ориентируется на перекупов. Я же это продемонстрировал на простом примере. Как только мы убираем конечных потребителей квартирного продукта из формулы - все сразу становится на свои места.
investorkiev написав:2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие
зато вы с первым подзаработаете. это важнее.
Ну Ти ж не хочеш купити файна таун па 1400. Тому будеш купляти дбк4 біля жк вонючка па тищі. І те і те має право на життя. Я досить толерантний. Поважаю позицію любого індивідуума. Нє. Конечно можеш придбати і метрополію, но па 200куе за 65 квадратів.!
не о том речь, дружище. подобные тебе "любители Киева" разрешают строить объекты типа Кловский 7А. подобные тебе "любители Киева" строят объекты типа Кловский 7А. подобные тебе "любители Киева" покупают объекты типа Кловский 7А. потом они же, паркуясь во втором ряду у гудвайн, удивляются пробкам в 10 баллов до 8 вечера и рассказывают всем сказки, как именно нужно жить, чтобы было красиво. ведь главное, чтобы ты заработал, правда? а где и как, это ведь не важно, правда?
Kostia написав:Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Во всем мире инвесторов холят и лелеют. В вас прочно сидит заноза коммунизма. Фермеры тоже тогда паразитируюй слой. Что они сделали? Копеечные семена закопали, а продукцию втридорого продали.
Смотря каких инвесторов. Инвесторов, клоторые инвестируют в застройку типа "УГ" не любят нигде в мире. Просто в нормальных странах им, в принципе, доступ на рынок закрыт. Но скандалы с застройщиками время от времени вспыхивают в самых неожиданных местах. А в Украине у нас все еще козацкая вольница-беспредельница.
https://korrespondent.net/city/kiev/415 ... nadstroike Вот каким упоротым(упоротой) надо быть? Таких не судить надо, а стрелять без суда. Впрочем да, если слушать некоторых формучан, ну нет у человека денег на большую квартиру в центре. Понять и простить... Увы, но государства у нас нет.
Востаннє редагувалось LordEmerald в Вів 12 лис, 2019 17:47, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Да ну ладно. Т.е. живые деньги есть только у покупателей советской вторички. При том что это самая малообеспеченная часть покупателей на рынке. Все остальные выстраиваются к ним в очередь и ведут охоту на их денежки.
Большинство игроков на рынке советской вторички это альтернативщики. КАН в своих Таунах берет долгосрочной рассрочкой. МОПы + "мы продаем пространство для жизни" это четкое выполнение директив кановского отдела маркетинга. Они определили, что максимизировать прибыль строя и продавая в таких унылых локациях можно именно так.