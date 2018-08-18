Додано: Вів 12 лис, 2019 17:20

Vlad442 написав: airmax78 написав: Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада). Я все-таки настаиваю на том, что Оркада не ориентируется на конечных потребителей, потому что от них Оркада получает меньшую часть выручки. Большую часть денег они получают от перекупов. А перекупам надо дешевле купить - дороже продать. Дальше - трава не расти (и она не растет там где строит Оркада).

У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается.

Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов. У вас есть образование? Уровень как у бабушки на скамейке - причинно-следственная связь местами обрывается.Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.

100% согласен. Конечные потребители Оркады живут в таких мрачных условиях, что для них даже субпродукт Оркады канает за отличное жилье. Но это не значит, что на их потербности и предпочтения кто-то ориентируется. Кроме одной: шоб после 50-100% маржи перекупов это все еще было дешево или хотя бы дешевле чем все в округе. Оркада ориентируется на перекупов. Я же это продемонстрировал на простом примере. Как только мы убираем конечных потребителей квартирного продукта из формулы - все сразу становится на свои места.