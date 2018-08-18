Додано: Вів 12 лис, 2019 17:54

Vlad442 написав: Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов. Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.

Не все так просто. КАН - высоколиквидный и очень востребованный товар. Тем не менее у КАНа почти нет перекупов, потому что созданы условия, по которым перекупом у КАНа быть невыгодно. Он конкурирует с самим застройщиком, который использует различные стратегии - золотой резерв по лучшим планировкам, рассрочка даже на готовое жилье, высокая цена на момент старта продаж, блокировка переуступок, дозированная продажа, невозможность выхода из игры по рыночной цене на момент выхода.Все это в купе создает условия по которым идти в КАН что бы перекупать нет смысла, ты просто замораживаешь свои деньги на 2-3 года, в то время как в той же Оркаде можно было уже на следующее утро после старта продаж переуступить дороже и фиксировать прибыль.Поэтому перекупы трутся там где есть условия для них, а не там где высоколиквидный товар. Сейчас рай для перекупов это столица групп - стратегия продаж аля аркада: очереди с утра под ОП, выгребание стояков за пол дня, условно бесплатная переуступка и так далее. Все один в один. При этом востребованность и ликвидность Варшавского сильно хуже чем у той же Республики. Более того, если Республика (первые 4 очереди) были устаревшими на момент старта продаж на 5 лет, то Варшавский - на все 10.