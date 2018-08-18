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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:54
Vlad442 написав:
Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
Не все так просто. КАН - высоколиквидный и очень востребованный товар. Тем не менее у КАНа почти нет перекупов, потому что созданы условия, по которым перекупом у КАНа быть невыгодно. Он конкурирует с самим застройщиком, который использует различные стратегии - золотой резерв по лучшим планировкам, рассрочка даже на готовое жилье, высокая цена на момент старта продаж, блокировка переуступок, дозированная продажа, невозможность выхода из игры по рыночной цене на момент выхода.
Все это в купе создает условия по которым идти в КАН что бы перекупать нет смысла, ты просто замораживаешь свои деньги на 2-3 года, в то время как в той же Оркаде можно было уже на следующее утро после старта продаж переуступить дороже и фиксировать прибыль.
Поэтому перекупы трутся там где есть условия для них, а не там где высоколиквидный товар. Сейчас рай для перекупов это столица групп - стратегия продаж аля аркада: очереди с утра под ОП, выгребание стояков за пол дня, условно бесплатная переуступка и так далее. Все один в один. При этом востребованность и ликвидность Варшавского сильно хуже чем у той же Республики. Более того, если Республика (первые 4 очереди) были устаревшими на момент старта продаж на 5 лет, то Варшавский - на все 10.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:01
Santehnik написав: Vlad442 написав:
Если перекупам нужно дороже продать, то они возьмут высоколиквидный востребованный товар. Заказывает музыку тот, кто платит - конечный потребитель, а не музыканты или производители саксофонов.
Не все так просто. КАН - высоколиквидный и очень востребованный товар. Тем не менее у КАНа почти нет перекупов, потому что созданы условия, по которым перекупом у КАНа быть невыгодно. Он конкурирует с самим застройщиком, который использует различные стратегии - золотой резерв по лучшим планировкам, рассрочка даже на готовое жилье, высокая цена на момент старта продаж, блокировка переуступок, дозированная продажа, невозможность выхода из игры по рыночной цене на момент выхода.
Все это в купе создает условия по которым идти в КАН что бы перекупать нет смысла, ты просто замораживаешь свои деньги на 2-3 года, в то время как в той же Оркаде можно было уже на следующее утро после старта продаж переуступить дороже и фиксировать прибыль.
Поэтому перекупы трутся там где есть условия для них, а не там где высоколиквидный товар. Сейчас рай для перекупов это столица групп - стратегия продаж аля аркада: очереди с утра под ОП, выгребание стояков за пол дня, условно бесплатная переуступка и так далее. Все один в один. При этом востребованность и ликвидность Варшавского сильно хуже чем у той же Республики. Более того, если Республика (первые 4 очереди) были устаревшими на момент старта продаж на 5 лет, то Варшавский - на все 10.
+100 за тезис о том, что ЦА Оркады это не конечный покупатель, а перекуп. Все сделано для перекупа. А за прибыль этого перекупа платит весь город своим будущим.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:03
kingkongovets написав:
Да тут вопрос вообще. Что городской житель знает о земле, и какая ему разница кто ее хозяин. Ему типа не все равно кто вырастит ему батон, иностранец или наш.
городской житель зато знает шо такое свободный рынок и инвестиции
уровень дискуссии на "финансовом форуме"(с) иногда шокирует[/quote]
Угу. И все эти 69 процентов населения страны понимают в инвестициях и свободном рынке. Типа как космонавт, неспособный посчитать, сколько денег получит селянын за продажу пая и что на эти копейки можно купить в столице (ну а куда же еще их пристраивать).
Г+Г с удовольствием разъяснит референдумщикам, про инвестиции
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:09
Yuri_T написав:не о том речь, дружище.
подобные тебе "любители Киева" разрешают строить объекты типа Кловский 7А.
подобные тебе "любители Киева" строят объекты типа Кловский 7А.
подобные тебе "любители Киева" покупают объекты типа Кловский 7А.
потом они же, паркуясь во втором ряду у гудвайн, удивляются пробкам в 10 баллов до 8 вечера и рассказывают всем сказки, как именно нужно жить, чтобы было красиво.
ведь главное, чтобы ты заработал, правда?
а где и как, это ведь не важно, правда?
Ти б робочий час сливу не заливав, а то якось по дибільному пишеш.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 18:24
trololo написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Ребята, из рокеты надо высадить лжекосмонавта Беню. Он слишком тяжелый и, так скажем, токсичный (у него метеоризм). С ним наша рокета далеко не улетит, а может и вообще рвануть на старте, если кто спичку зажжет не вовремя.
и кто же этим займется?
вы? борцуны с коррупцией типа зеда и фриза?
дубинский и ко?
лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
внезапно! большинство 73% - микс рагулей, ваты и нормальных (но неосведомленных) людей. но в теж же штатах выбрали тоже клоуна, который вообще без дупля, и ничего, живут. правда у них ввх под боком нету, это несомненный плюс
Фактическое вскрытие российской "группы влияния" привело к тому, что Россия решила довести до полномасштабного кризиса ситуацию для Зеленского. Абсолютно необоснованным поднятием цены на газ продемонстрировать необходимость "договариваться с Россией о дешевом газе" и идиотским возбуждением дела против Писарука - блокировать кредиты ЕБРР и МВФ, для демонстрации необходимости "сотрудничества с Россией". Точку в этом должна поставить т.н. "нормандская встреча" на которой ему подсунут очередную пустую бумажку под серьезные уступки. Зеленский в этой игре даже не фигура. Он клоун в соседнем цирке.
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