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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2301230223032304

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:27

  hxbbgaf написав:Пока вы обсуждаете все эти новострои, тут обвал цен!
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... 2;promoted
Новый рекорд - 13 тыщ за квартиру в Киеве!


Как раз размышлял, что 95-ый квартал скурвился, а замены ему на горизонте не наблюдается.
Но тут раз, и Вы на бис вышли, спасибо, что не даете нам заскучать здесь на ветке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29

Минус еще один инвестор на КРЖН

На этот раз махровый и весь из себя почти зеленый
https://censor.net.ua/news/3159269/nabu ... _istochnik
Востаннє редагувалось antey1969 в Вів 12 лис, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:Я бы тоже в Столице прикупил, в Варшавском под инвестицию, а как с надёжностью - очень большой риск?

Иностранный инвестор + деньги у них есть, начинают продавать на высокой степени готовности дома. Но всё равно риски есть...
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?


А чому Ви вважаєте що Я Вам щось хочу продати? Це Ви тупанули і наслухались Вась з форуму, і не взяли, це Ви хочете взяти Варшавський.

Я колись на форумі дав декілька звичайних безвозмездних порад, і вчергове впевнився що люди це звичайне падло.

Тому Сантехніку, і не фантазуйте що Вам хтось щось хоче впарити. Ваша велика товста катлєта в безпеці :-)



Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:39

  Santehnik написав:
  vetalok написав:Раз вы так хвалите КАН, почему не купили квартиру в Тетрисе?

Ну вот я например хотел КАН, но телился и потерял момент. Мне предлагали ровно год назад за 950 баксов квадрат в Республике 38 метровую квартиру в рассрочку. Итого получалось 36к за квартиру которую сдали бы в 2 квартале 2020 года.
Курс был 28. В тот же момент Варшавский плюс предлагал 760 баксов за квадрат в рассрочку, 29.2 всего за 39 метров которые сдали бы в 4 квартале 2020 года.
Разница тогда была хоть и небольшой, но я сомневался и момент упущен. Теперь ценник на КАН улетел в космос и в добавок к этому они увеличили метражи квартир, а Варшавский... нет. Пришлось идти в Варшавский. Банально не хватает денег на более качественный товар. Есть выбор - берется более плохой эконом, небыло бы выбора - скрипя зубами брал бы рассрочку в КАНе и дольше платил бы её)
  Первый написав:В кінці кінців Я не чув про заборону придбати ФТ чи республіку. Достаєш катлєту і па 1400 слюнявиш президентів.

Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?

Причины почему берут аркаду выделил
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:40

  Santehnik написав:
  asti написав:Я бы тоже в Столице прикупил, в Варшавском под инвестицию, а как с надёжностью - очень большой риск?
Иностранный инвестор + деньги у них есть, начинают продавать на высокой степени готовности дома. Но всё равно риски есть...
Спасибо. К слову, не согласен, что в Варшавском цены не поднялись. Я был в офисе продаж Варшавского 4 года назад - в ноябре или декабре'15 так вот тогда однушки при 100% оплате продавали по 14500 за квадрат, а сейчас цена стартует от 19500, а курс доллара даже ниже - то есть цена в валюте выросла на 40%.
А по-поводу иностранного инвестора, не верю, что это действительно иностранцы - скорее всего наши офшорники//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Причины почему берут аркаду выделил

Ну так Варшавский всё же не настолько ущербный как Аркада ;)
  asti написав:А по-поводу иностранного инвестора, не верю, что это действительно иностранцы - скорее всего наши офшорники//)

Это литовцы - сеть Novus.
Santehnik
 
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