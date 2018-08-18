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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:27
Как раз размышлял, что 95-ый квартал скурвился, а замены ему на горизонте не наблюдается.
Но тут раз, и Вы на бис вышли, спасибо, что не даете нам заскучать здесь на ветке.
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antey1969
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 12 лис, 2019 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:29
asti написав:
Я бы тоже в Столице прикупил, в Варшавском под инвестицию, а как с надёжностью - очень большой риск?
Иностранный инвестор + деньги у них есть, начинают продавать на высокой степени готовности дома. Но всё равно риски есть...
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Santehnik
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:37
Santehnik написав:Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
А чому Ви вважаєте що Я Вам щось хочу продати? Це Ви тупанули і наслухались Вась з форуму, і не взяли, це Ви хочете взяти Варшавський.
Я колись на форумі дав декілька звичайних безвозмездних порад, і вчергове впевнився що люди це звичайне падло.
Тому Сантехніку, і не фантазуйте що Вам хтось щось хоче впарити. Ваша велика товста катлєта в безпеці
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:39
Santehnik написав: vetalok написав:
Раз вы так хвалите КАН, почему не купили квартиру в Тетрисе?
Ну вот я например хотел КАН, но телился и потерял момент. Мне предлагали ровно год назад за 950 баксов квадрат в Республике 38 метровую квартиру в рассрочку. Итого получалось 36к за квартиру которую сдали бы в 2 квартале 2020 года.
Курс был 28. В тот же момент Варшавский плюс предлагал 760 баксов за квадрат в рассрочку, 29.2 всего за 39 метров которые сдали бы в 4 квартале 2020 года.
Разница тогда была хоть и небольшой, но я сомневался и момент упущен. Теперь ценник
на КАН улетел в космос
и в добавок к этому они увеличили метражи квартир, а Варшавский... нет. Пришлось идти в Варшавский. Банально не хватает денег
на более качественный товар. Есть выбор - берется более плохой эконом, небыло бы выбора - скрипя зубами брал бы рассрочку в КАНе и дольше платил бы её)
Первый написав:
В кінці кінців Я не чув про заборону придбати ФТ чи республіку. Достаєш катлєту і па 1400 слюнявиш президентів.
Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
Причины почему берут аркаду выделил
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Kostia
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:40
Santehnik написав: asti написав:
Я бы тоже в Столице прикупил, в Варшавском под инвестицию, а как с надёжностью - очень большой риск?
Иностранный инвестор + деньги у них есть, начинают продавать на высокой степени готовности дома. Но всё равно риски есть...
Спасибо. К слову, не согласен, что в Варшавском цены не поднялись. Я был в офисе продаж Варшавского 4 года назад - в ноябре или декабре'15 так вот тогда однушки при 100% оплате продавали по 14500 за квадрат, а сейчас цена стартует от 19500, а курс доллара даже ниже - то есть цена в валюте выросла на 40%.
А по-поводу иностранного инвестора, не верю, что это действительно иностранцы - скорее всего наши офшорники//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 12 лис, 2019 19:45
Kostia написав:
Причины почему берут аркаду выделил
Ну так Варшавский всё же не настолько ущербный как Аркада
asti написав:
А по-поводу иностранного инвестора, не верю, что это действительно иностранцы - скорее всего наши офшорники//)
Это литовцы - сеть Novus.
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Santehnik
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