Додано: Вів 12 лис, 2019 20:34



Біля озера Тягле планувалося побудувати ЖК «Патріотика на озерах».



Депутати Київради прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Тягле», повідомляє пресслужба міської ради.



Передбачається оголосити ландшафтним заказником природну територію озера Тягле, що входить до Осокорківських озер, та прибережену захисну смугу навколо нього площею 137 гектара. Велику площу цієї території займають піщані луки.



У квітні Київрада ухвалила рішення про створенння ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Йдеться про територію площею 148 гектарів на південь від озера Тягле і вулиці Колекторної в Дарницькому районі.



Біля озера Тягле планувалося побудувати ЖК «Патріотика на озерах». У січні Київрада розірвала договір оренди ділянок під будівництво.



Місцеві мешканці вимагають створити ландшафтний екопарк «Осокорки». На озерах Небреж, Тягле і Мартишів живуть чаплі, лелеки, дикі качки та багато інших птахів, зокрема, й занесених до Червоної книги.



