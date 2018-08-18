Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:27
Первый написав: Santehnik написав:Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
А чому Ви вважаєте що Я Вам щось хочу продати? Це Ви тупанули і наслухались Вась з форуму, і не взяли, це Ви хочете взяти Варшавський.
Я колись на форумі дав декілька звичайних безвозмездних порад, і вчергове впевнився що люди це звичайне падло.
Тому Сантехніку, і не фантазуйте що Вам хтось щось хоче впарити. Ваша велика товста катлєта в безпеці
Всім процвітання!
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вот поэтому и вырождается когда то очень интересный и информативный форум с реальными обсуждениями + и - объектов, с дискуссиями, советами форумчан(ам) и т.д., увы но факт...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:28
hxbbgaf написав: antey1969 написав:
Как раз размышлял, что 95-ый квартал скурвился, а замены ему на горизонте не наблюдается.
Но тут раз, и Вы на бис вышли, спасибо, что не даете нам заскучать здесь на ветке.
Шутки шутками, но судя по фото, квартира реальная.
Неее, дорого.
Подожду, когда доплачивать будут и это... со свежим ремонтом чтобы была!
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:34
Київрада постановила перетворити озеро Тягле на Осокорках на ландшафтний заказник
Біля озера Тягле планувалося побудувати ЖК «Патріотика на озерах».
Депутати Київради прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Тягле», повідомляє пресслужба міської ради.
Передбачається оголосити ландшафтним заказником природну територію озера Тягле, що входить до Осокорківських озер, та прибережену захисну смугу навколо нього площею 137 гектара. Велику площу цієї території займають піщані луки.
У квітні Київрада ухвалила рішення про створенння ландшафтного заказника «Осокорківські луки». Йдеться про територію площею 148 гектарів на південь від озера Тягле і вулиці Колекторної в Дарницькому районі.
Біля озера Тягле планувалося побудувати ЖК «Патріотика на озерах». У січні Київрада розірвала договір оренди ділянок під будівництво.
Місцеві мешканці вимагають створити ландшафтний екопарк «Осокорки». На озерах Небреж, Тягле і Мартишів живуть чаплі, лелеки, дикі качки та багато інших птахів, зокрема, й занесених до Червоної книги.
https://hmarochos.kiev.ua/2019/11/12/ky ... QsZCzE7uZ4
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:53
Frant написав: Kostia написав:
Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?
паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.
Интэрэсно , а шо створює АТБ или любой другой магазин?
Vadim V
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:06
Первый написав: Santehnik написав:Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
А чому Ви вважаєте що Я Вам щось хочу продати? Це Ви тупанули і наслухались Вась з форуму, і не взяли, це Ви хочете взяти Варшавський.
Я колись на форумі дав декілька звичайних
безвозмездних
порад, і вчергове впевнився що люди це звичайне падло.
Тому Сантехніку, і не фантазуйте що Вам хтось щось хоче впарити. Ваша велика товста катлєта в безпеці
Всім процвітання!
Гы гы гы ,
Безоплатних
,
лапоть , пиши па русски якщо не знаєш мову .
Vadim V
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:35
Vadim V написав: Первый написав: Santehnik написав:Заборони немає, але чому я маю купувати у вас по 1400, якщо мені КАН по 1500 в розстрочку продасть?
А чому Ви вважаєте що Я Вам щось хочу продати? Це Ви тупанули і наслухались Вась з форуму, і не взяли, це Ви хочете взяти Варшавський.
Я колись на форумі дав декілька звичайних
безвозмездних
порад, і вчергове впевнився що люди це звичайне падло.
Тому Сантехніку, і не фантазуйте що Вам хтось щось хоче впарити. Ваша велика товста катлєта в безпеці
Всім процвітання!
Гы гы гы ,
Безоплатних
,
лапоть , пиши па русски якщо не знаєш мову .
Важна не мова, а содержание. Более ценных и своевременных советов, чем давал здесь Первый, не давал никто.
airmax78
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Додано: Вів 12 лис, 2019 22:12
Vadim V написав:
Гы гы гы ,
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лапоть , пиши па русски якщо не знаєш мову .
Вадику. безкоштовно
але для таких як Ти - безвозмезДно.
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Вів 12 лис, 2019 22:47
Строительство курятника на Майдане возобновилось три дня тому назад ))))
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Живите своим умом!
zzzzzz
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