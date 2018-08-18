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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2303230423052306

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:31

  zzzzzz написав:
При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар.

Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.


Сейчас за пай чистыми получают от 2000 до 5000 грн в год. Если взять цену 1500 долларов это доходность 5-13% годовых.

1 пай не равен 1 гектар
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:32

  Vadim V написав:
  Frant написав:
  Kostia написав:Кстати,откуда такая ненависть к перекупам?

паразитуючий прошарок, який не створює жодних матеріальних чи інтелектуальних цінностей.

Считаю перекупов полезными. Они предоставляют средства застройщикам, необходимые для ведения стройки.Они не только двигатель прогресса. Они принимают на себя риски задержек, замораживания стройки или банкротства застройщика.И если после всех мытарств и нервов им удаётся получить позитивную разницу при продаже готового жилья, то это не более чем оплата страховки покупателя, покрывающая расход его нервных клеток (не имеет цены)и от потери или замораживания средств на весь период строительства.
Востаннє редагувалось dir в Вів 12 лис, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар.

Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.


Сейчас за пай чистыми получают от 2000 до 5000 грн в год. Если взять цену 1500 долларов это доходность 5-13% годовых.

1 пай не равен 1 гектар

ну даже 5 паев не равно одной круше
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:41

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сейчас за пай чистыми получают от 2000 до 5000 грн в год. Если взять цену 1500 долларов это доходность 5-13% годовых.

1 пай не равен 1 гектар

ну даже 5 паев не равно одной круше[/quote]
ну у некоторых паи и по 7 гектар
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:47

Оранжевый-хит сезона
Да я ошибся , вместо ГА написал ПАЙ.
Но доходность выраженная в процентах будет та же.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:07

Оранжевый-хит сезона каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:13

  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме

Все хотят жить и не работать. Жить и не работать можно только сдавая квартиры в аренду в Киеве. Поэтому все будут все продавать и покупать квартиры под аренду в Киеве. И это всегда работало и это всегда будет работать. Что тут непонятно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:13

  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме

увидим, но даже +10% к продажам єто уже хорошо
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:20

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме

Все хотят жить и не работать. Жить и не работать можно только сдавая квартиры в аренду в Киеве. Поэтому все будут все продавать и покупать квартиры под аренду в Киеве. И это всегда работало и это всегда будет работать. Что тут непонятно?

В Киеве Одессе и Львове
Оранжевый-хит сезона
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