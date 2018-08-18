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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме

увидим, но даже +10% к продажам єто уже хорошо

+10 к пополовиненым за этот год ? это ракета ? там клизма нужна в другое место имхо
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 01:04

  Оранжевый-хит сезона написав:При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Вот и считайТе

без обид - вы тупой или наивный?
вы еще верите тупым заявлениям зеленых?
если самый главный в момент приближающего ппца бегает по форумам и зовет людей и инвесторов в Украину (клоун и есть клоун - только смешить и может), то что говорить об остальных его зеленых собратьях?
рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 01:11

airmax78 Только чтобы их заиметь(квартиры в Киеве) надо за десятерых так в своей жизни наработаться! И не означает наличие квартир не работать. Вокруг них то-же хлопот немало.
dir
 
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