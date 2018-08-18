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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 00:46
Оранжевый-хит сезона написав: plugatyrev написав:Оранжевый-хит сезона
каков процент этих некоторых, каков процент из этого процента захочет продаться и какой процент из того процента у которого процента ну тот который конечный поциент захочет забетонироваться на похе в медовом оранже и в прочих шедеврах современного куйовского зодчества?? рынок земли для кржн это сферический конь в вакууме
увидим, но даже +10% к продажам єто уже хорошо
+10 к пополовиненым за этот год ? это ракета ? там клизма нужна в другое место имхо
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plugatyrev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:04
Оранжевый-хит сезона написав:
При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.
Вот и считайТе
без обид - вы тупой или наивный?
вы еще верите тупым заявлениям зеленых?
если самый главный в момент приближающего ппца бегает по форумам и зовет людей и инвесторов в Украину (клоун и есть клоун - только смешить и может), то что говорить об остальных его зеленых собратьях?
рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 01:11
airmax78 Только чтобы их заиметь(квартиры в Киеве) надо за десятерых так в своей жизни наработаться! И не означает наличие квартир не работать. Вокруг них то-же хлопот немало.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 02:26
Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 02:55
прапор, тебе слайды середины 80-х так и не поменяли.
обратись к дежурному врачу.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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