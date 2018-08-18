Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно. Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.
Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно. Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.
Всім процвітання!
В Купертино жильё упало в цене- я цены писал тут. Не вводите в заблуждение.
Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно. Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.
Всім процвітання!
В Купертино жильё упало в цене- я цены писал тут. Не вводите в заблуждение.
Читай перед тим як писати. Хоч трішки.
"Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. "
airmax78 написав:все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. ...... Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места:
Есть одна "маленькая" нестыковочка: почему Оркада не хочет сама заработать эти 100% за 3 года? Это же банк, деньги есть. Почему не поступают как Вася Хмельницкий, строя по 2 дома в год, как Никонов, который строит годами и продаёт годами после сдачи по максимальным ценам?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де*** все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де*** все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?
Сдача в оренду по белому, то есть уплата всех налогов, а они, при сдаче в аренду помещений, слишком высокие. Может ещё чем занимается, вон ему кмда должность предлагали, то есть подозреваю не просто остановили на велике под Вышгородом и потащили в кмда, так только из пятого квартала можно.