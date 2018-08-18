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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2304230523062307

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 02:26

Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно.
Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.

Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:35

  Первый написав:
Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно.
Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.

Всім процвітання!

В Купертино жильё упало в цене- я цены писал тут. Не вводите в заблуждение.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 08:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  Первый написав:
Gastarbaiter написав:Господа, какая нахрен ракета? На окраинах Кракова после нескольких лет бетонного бума все еще можно найти по 1400-1700 дол. за квадрат нормальное жилье. И даже на первичке. Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. Для всяких ваших Варшавских и прочих ипеней 1000 баксов за квадрат - потолок. При курсе 35 и того не будет.
Я коли тебе читаю крім подиву і занепокоєння нічого не приходить. А потім зрозумів - Ти в слові Краков робиш 6 помилок. Правильно писати - СІДНЕЙ, на крайній випадок - Купертіно.
Те що Ти описує про чисельні береги пишеться не польща, а Сша, Канада, Австралія.

Всім процвітання!

В Купертино жильё упало в цене- я цены писал тут. Не вводите в заблуждение.


Читай перед тим як писати. Хоч трішки.

"Так где Киев и где Краков? Несравнимы ни качество жизни, ни доходы пересичных, ни ставки по ипотеке, ни даже уровень жилья. "


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:14

  Santehnik написав:
  Kostia написав:Причины почему берут аркаду выделил

Ну так Варшавский всё же не настолько ущербный как Аркада ;)

Варшавский по ряду критериев ущербнее, но суть сообщения была в обьяснении почему берут более дешевые объекты
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:все что нужно знать о якобы "ЦА" Оркады: она обеспечила перкупам +100% от стоимости квартир за 3 года. ...... Реальная ЦА на которую ориентируется Оркада - армия перекупов. И все встает на свои места:

Есть одна "маленькая" нестыковочка: почему Оркада не хочет сама заработать эти 100% за 3 года? Это же банк, деньги есть. Почему не поступают как Вася Хмельницкий, строя по 2 дома в год, как Никонов, который строит годами и продаёт годами после сдачи по максимальным ценам?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:22

Другу глави Офісу президента дозволили будувати висотки на Печерську в Києві попри порушення — Bihus.info

Про це ідеться у розслідуванні Bihus.info.

Ділянка площею в 2,3 гектари розташована на Вільшанській, 2-6. У частині документів збільшена реальна площа орендованої ділянки вдесятеро — з 2,3 гектара до 23-х.

У серпні компанія МК 8, якою керує працівник Вавриша, взяла її в суборенду, а вже на початку вересня Державна архітектурно-будівельній інспекція видала їй дозвіл для будівництва першої черги житлового комплексу.
https://hromadske.ua/posts/drugu-glavi- ... -bihusinfo

Я так понимаю на ЛУНе это замороженный проект ЖК Royal Hills
https://novostroyki.lun.ua/%D0%B6%D0%BA ... 0%B5%D0%B2
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы

Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:33

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы

Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?

Сдача в оренду по белому, то есть уплата всех налогов, а они, при сдаче в аренду помещений, слишком высокие. Может ещё чем занимается, вон ему кмда должность предлагали, то есть подозреваю не просто остановили на велике под Вышгородом и потащили в кмда, так только из пятого квартала можно.
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