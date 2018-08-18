Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кроме Кондзели, сразу после получения первой части взятки 150 тыс. долларов, была задержана экс-заместитель Минкульта, которая была при должности в 2011 году. А также "другие участники группировки".
Вероятно, речь идет об Александре Губиной – бывшей заместительнице Михаила Кулиняка и его доверенном лице. Она фигурировала в деле о шантаже силовиками застройщика Артура Мхитаряна, которое инициировала организация, связанная с бывшим Минкультом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Оранжевый-хит сезона написав:При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.
Вот и считайТе
рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?
Что такое миллиард долларов для украинской "элиты". Пыль. Растянуть по карманам смогут легко, доказывали не раз. И эти миллиарды давали не раз. Миллиард фантиков не жалко. 1 000 000 000/2 200= 454 454 га посмотрите сколько у нас агрофирм имеет такие "земельные банки" https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де*** все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы
Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?
Отлучили от сиськи приватизации коммунального имущества вот и истерит.
Оранжевый-хит сезона написав:При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.
Вот и считайТе
рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?
Что такое миллиард долларов для украинской "элиты". Пыль. Растянуть по карманам смогут легко, доказывали не раз. И эти миллиарды давали не раз. Миллиард фантиков не жалко. 1 000 000 000/2 200= 454 454 га посмотрите сколько у нас агрофирм имеет такие "земельные банки" https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy
Та чому ви щось рахуєте так зразу ? Поки ніхто не знає , скільки землі буде продаватися взагалі . Більшість дрібних власників продавати не будуть - будуть дивитися . Те , що зараз орендується - швидше за все таким і залишится - тільки ціни можуть змінитися . Накопичені "банки" земляні у кого у власності ? Тут насправді більше питань , ніж зрозумілої інформації ... Фермери , яких повиводили на протести - насправді бояться росту вартості оренди - 8000 грн за пару гектарів в рік це багато ? Я не знаю - але для прикладу середній врожай кукурудзи - 6 т/га , оптова ціна - 5000 грн/т ...
Puente написав:Та чому ви щось рахуєте так зразу ? Поки ніхто не знає , скільки землі буде продаватися взагалі . Більшість дрібних власників продавати не будуть - будуть дивитися . Те , що зараз орендується - швидше за все таким і залишится - тільки ціни можуть змінитися . Накопичені "банки" земляні у кого у власності ? Тут насправді більше питань , ніж зрозумілої інформації ... Фермери , яких повиводили на протести - насправді бояться росту вартості оренди - 8000 грн за пару гектарів в рік це багато ? Я не знаю - але для прикладу середній врожай кукурудзи - 6 т/га , оптова ціна - 5000 грн/т ...
Включив фоново трансляцію вру. Якраз по землі. Квартал відпочиває.