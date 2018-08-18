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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2306230723082309>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:07

  antey1969 написав:На этот раз махровый и весь из себя почти зеленый
https://censor.net.ua/news/3159269/nabu ... _istochnik


и здесь "недвижимая" тема проходит рядом
Кроме Кондзели, сразу после получения первой части взятки 150 тыс. долларов, была задержана экс-заместитель Минкульта, которая была при должности в 2011 году. А также "другие участники группировки".

Вероятно, речь идет об Александре Губиной – бывшей заместительнице Михаила Кулиняка и его доверенном лице. Она фигурировала в деле о шантаже силовиками застройщика Артура Мхитаряна, которое инициировала организация, связанная с бывшим Минкультом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:14

  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Вот и считайТе

рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?

Что такое миллиард долларов для украинской "элиты". Пыль. Растянуть по карманам смогут легко, доказывали не раз. И эти миллиарды давали не раз. Миллиард фантиков не жалко.
1 000 000 000/2 200= 454 454 га
посмотрите сколько у нас агрофирм имеет такие "земельные банки"
https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:лично я больше палец о палец ради этой страны и населяющей ее биомассы не ударю, а буду как советует первый цинично получать прибыль и ржать с де***
все это было бы смешно, если бы не было так откровенно противно и страшно, г+г и прочие говносми прочно внедрили свои щупальца в мозги большинства населения, они очень далеки пока от прозрения, если вообще на него способны, нас впереди ждут сумни та позорни часы, увы

Интересно, кто-то мог представить подобное от конговца ровно год назад? Интересно чем и о что он ударял год назад? и ради чего, кого?
Отлучили от сиськи приватизации коммунального имущества вот и истерит.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Землю крестьянам)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как тут и росло:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:40

  Serg-ik написав:
  jj1981ua написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:При відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

Вот и считайТе

рынок не факт что запустят, и таких цен не будет - зачем нашим латифундистам и транс корпорациям переплачивать?

Что такое миллиард долларов для украинской "элиты". Пыль. Растянуть по карманам смогут легко, доказывали не раз. И эти миллиарды давали не раз. Миллиард фантиков не жалко.
1 000 000 000/2 200= 454 454 га
посмотрите сколько у нас агрофирм имеет такие "земельные банки"
https://tripoli.land/agrokholdingi-ukrainy

Та чому ви щось рахуєте так зразу ? Поки ніхто не знає , скільки землі буде продаватися взагалі . Більшість дрібних власників продавати не будуть - будуть дивитися . Те , що зараз орендується - швидше за все таким і залишится - тільки ціни можуть змінитися . Накопичені "банки" земляні у кого у власності ? Тут насправді більше питань , ніж зрозумілої інформації ... Фермери , яких повиводили на протести - насправді бояться росту вартості оренди - 8000 грн за пару гектарів в рік це багато ? Я не знаю - але для прикладу середній врожай кукурудзи - 6 т/га , оптова ціна - 5000 грн/т ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:45

  airmax78 написав:Как тут и росло:

и вам того же
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Puente написав:Та чому ви щось рахуєте так зразу ? Поки ніхто не знає , скільки землі буде продаватися взагалі . Більшість дрібних власників продавати не будуть - будуть дивитися . Те , що зараз орендується - швидше за все таким і залишится - тільки ціни можуть змінитися . Накопичені "банки" земляні у кого у власності ? Тут насправді більше питань , ніж зрозумілої інформації ... Фермери , яких повиводили на протести - насправді бояться росту вартості оренди - 8000 грн за пару гектарів в рік це багато ? Я не знаю - але для прикладу середній врожай кукурудзи - 6 т/га , оптова ціна - 5000 грн/т ...


Включив фоново трансляцію вру. Якраз по землі. Квартал відпочиває.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:54

ведь какие молодцы.
не микитасем единым. подхватили выпадающий флаг.
глимбовский сносит усадьбу, вавриш налепит 24 этажа вместо 8...
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/v-k ... 59300.html
https://biz.censor.net.ua/news/3159353/ ... rske_video

зы. первому наверняка понравятся кейсы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:57

  Yuri_T написав:ведь какие молодцы.
не микитасем единым. подхватили выпадающий флаг.
глимбовский сносит усадьбу, вавриш налепит 24 этажа вместо 8...
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/v-k ... 59300.html
https://biz.censor.net.ua/news/3159353/ ... rske_video

зы. первому наверняка понравятся кейсы.

Главное чтобы было красиво. Сейчас там ж0па.
airmax78
 
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