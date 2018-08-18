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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23072308230923102311>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:04

  airmax78 написав:Главное чтобы было красиво. Сейчас там ж0па.

24 вместо 8? логично.
жаль, вавриши не едут строить в условный Копенгаген.
аккурат на прошлой неделе поймал себя на этой мысли, наблюдая ужасно устаревшие мопы, отвратительные мокрые фасады и паркинги без лифтов.
они бы там всем показали кузькину мать, научили бы строить по-нашему.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:21

Yuri_T

В КГГА уточнили, что застройщик хотел снести памятник для застройки участка. Конечным бенефициаром ООО "Скайпроджект" является Александр Глимбовский, тесть экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насиров-руководитель ГФС, поставленный на должность при ПАПе. Если так, то Кингконговцу должен нравится такой поворот.

в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для начала строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом.
....в первой очереди строительства запланировано дом на две секции. Первая на +16, вторая - 24 этажа. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159353

Тоже отличная новость для лендлордов: есть на чём заработать, как на переуступке, так и на покупке под аренду, будет где оздоровиться, предварительно припарковавшись, есть нежилые для сдачи в аренду. Всё для них...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:32

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Главное чтобы было красиво. Сейчас там ж0па.

24 вместо 8? логично.
жаль, вавриши не едут строить в условный Копенгаген.
аккурат на прошлой неделе поймал себя на этой мысли, наблюдая ужасно устаревшие мопы, отвратительные мокрые фасады и паркинги без лифтов.
они бы там всем показали кузькину мать, научили бы строить по-нашему.

Я не уверен, что не строят. Геос, вот, Будапешт застраивает. Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В полном восторге от дома, при том что даже не поднимался на крышу (я ему подсказал).
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 13 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.

КопенСАГЕн
САГЕнгаген
:mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:40

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.

КопенСАГЕн
САГЕнгаген
:mrgreen:


не надоело дурака валять на работе?
вы сегодня с утра накропали уже охапку абсолютно бессмысленных постов, теперь вообще под плинтус скатились - может все же поработаете для разнообразия?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 лис, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:40

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.

КопенСАГЕн
САГЕнгаген
:mrgreen:

Сага - это уже оттуда. Варяжское слово. Так что им сам бог велел там строить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:41

  airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В акуе от дома, в полном восторге.

І що тут такого дивного ? Скільки в Лондоні будуть коштувати аналогічні квартири ?
А які у них середні ( чи хоча б медіанні ) зарплати ? 50 штук - це ж навіть на 12 м не вистачить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:45

  airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В полном восторге от дома, при том что даже не поднимался на крышу (я ему подсказал).

Шторы в однухе он открывал?
Сколько стоила на сутки?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:49

  Puente написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В акуе от дома, в полном восторге.

І що тут такого дивного ? Скільки в Лондоні будуть коштувати аналогічні квартири ?
А які у них середні ( чи хоча б медіанні ) зарплати ? 50 штук - це ж навіть на 12 м не вистачить ...

Дивно тут то, что раньше у нас в принципе не было объектов жилой недвиги, которыми можно было бы приятно впечатлить жителей цивилизованных стран. Одно УГ: чуть новее, чуть старее, но по сути одно и то же.
airmax78
 
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