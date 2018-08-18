Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Главное чтобы было красиво. Сейчас там ж0па.
24 вместо 8? логично. жаль, вавриши не едут строить в условный Копенгаген. аккурат на прошлой неделе поймал себя на этой мысли, наблюдая ужасно устаревшие мопы, отвратительные мокрые фасады и паркинги без лифтов. они бы там всем показали кузькину мать, научили бы строить по-нашему.
В КГГА уточнили, что застройщик хотел снести памятник для застройки участка. Конечным бенефициаром ООО "Скайпроджект" является Александр Глимбовский, тесть экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Насиров-руководитель ГФС, поставленный на должность при ПАПе. Если так, то Кингконговцу должен нравится такой поворот.
в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала ей разрешение для начала строительства первой очереди жилого комплекса с офисами, торговыми, спортивно-оздоровительными комплексами и паркингом. ....в первой очереди строительства запланировано дом на две секции. Первая на +16, вторая - 24 этажа. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3159353
Тоже отличная новость для лендлордов: есть на чём заработать, как на переуступке, так и на покупке под аренду, будет где оздоровиться, предварительно припарковавшись, есть нежилые для сдачи в аренду. Всё для них...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Главное чтобы было красиво. Сейчас там ж0па.
24 вместо 8? логично. жаль, вавриши не едут строить в условный Копенгаген. аккурат на прошлой неделе поймал себя на этой мысли, наблюдая ужасно устаревшие мопы, отвратительные мокрые фасады и паркинги без лифтов. они бы там всем показали кузькину мать, научили бы строить по-нашему.
Я не уверен, что не строят. Геос, вот, Будапешт застраивает. Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.
Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В полном восторге от дома, при том что даже не поднимался на крышу (я ему подсказал).
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 13 лис, 2019 11:39, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В акуе от дома, в полном восторге.
І що тут такого дивного ? Скільки в Лондоні будуть коштувати аналогічні квартири ? А які у них середні ( чи хоча б медіанні ) зарплати ? 50 штук - це ж навіть на 12 м не вистачить ...
airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В полном восторге от дома, при том что даже не поднимался на крышу (я ему подсказал).
Шторы в однухе он открывал? Сколько стоила на сутки?
airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В акуе от дома, в полном восторге.
І що тут такого дивного ? Скільки в Лондоні будуть коштувати аналогічні квартири ? А які у них середні ( чи хоча б медіанні ) зарплати ? 50 штук - це ж навіть на 12 м не вистачить ...
Дивно тут то, что раньше у нас в принципе не было объектов жилой недвиги, которыми можно было бы приятно впечатлить жителей цивилизованных стран. Одно УГ: чуть новее, чуть старее, но по сути одно и то же.