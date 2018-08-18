Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята, вы не поняли, но у нас появились застройщики, сооружающие объекты, пусть пока только жилой недвиги, на мировом уровне. Раньше их не было. Раньше строили 100% УГ. Коллега приезжал из Лондона, останавливался в РТ по AirBnB. В полном восторге от дома, при том что даже не поднимался на крышу (я ему подсказал).
Шторы в однухе он открывал? Сколько стоила на сутки?
13.11.19 11:32 Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн, - Finbalance
Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance". Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом". По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США". "Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров. Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в тексте постановления Северного апелляционного хозсуда. Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам. По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Источник: https://censor.net.ua/n3159386
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
13.11.19 11:32 Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн, - Finbalance
Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance". Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом". По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США". "Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров. Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в тексте постановления Северного апелляционного хозсуда. Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам. По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Источник: https://censor.net.ua/n3159386
13.11.19 11:32 Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн, - Finbalance
Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance". Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом". По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США". "Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров. Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в тексте постановления Северного апелляционного хозсуда. Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам. По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Источник: https://censor.net.ua/n3159386
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"Победителей не судят" #The Benya takes it all
Чи не пора клоуна сра-ною мітлою гнати на Ростов?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців