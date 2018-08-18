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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2308230923102311

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:40

  Frant написав:
  LordEmerald написав:https://korrespondent.net/city/kiev/4159683-v-kyeve-vozobnovylys-popytky-zastroyt-park-malyshko

Де наші зебіли, любителі клоунів і актьоришок?
Чому не кричать, що в усьому винний порох????


Простите Франта, он с утра накатил. Наверное попёрли с насиженного места.
"Нужно защищать себя от коррумпированной власти, от разных застройщиков, которые работают совместно с коррумпированной властью, защищать пространство вокруг себя",

и не помнит Франт, что в Киеве власть не поменялась, Виталик рулит...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42

  kingkongovets написав:


Зображення

Я так понимаю, это вкладчики Приватбанка, которые несли Бене свои кровные пачками и тоннами...
И, несмотря на рисковость Привата, и дальше несут: государство ж не обманет :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлень: 9877
З нами з: 10.06.11
Подякував: 172 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не надоело дурака валять на работе?
вы сегодня с утра накропали уже охапку абсолютно бессмысленных постов

Я Вас не валял.
если мои посты бессмысленны, значит по теме белой уплаты налогов попал в точку)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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