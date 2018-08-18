Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:40
Frant написав: LordEmerald написав:
https://korrespondent.net/city/kiev/4159683-v-kyeve-vozobnovylys-popytky-zastroyt-park-malyshko
Де наші зебіли, любителі клоунів і актьоришок?
Чому не кричать, що в усьому винний порох????
Простите Франта, он с утра накатил. Наверное попёрли с насиженного места.
"Нужно защищать себя от коррумпированной власти, от разных застройщиков, которые работают совместно с коррумпированной властью, защищать пространство вокруг себя",
и не помнит Франт, что в Киеве власть не поменялась, Виталик рулит...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42
kingkongovets написав:
Я так понимаю, это вкладчики Приватбанка, которые несли Бене свои кровные пачками и тоннами...
И, несмотря на рисковость Привата, и дальше несут: государство ж не обманет
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44
kingkongovets написав:
не надоело дурака валять на работе?
вы сегодня с утра накропали уже охапку абсолютно бессмысленных постов
Я Вас не валял.
если мои посты бессмысленны, значит по теме белой уплаты налогов попал в точку)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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