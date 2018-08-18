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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23082309231023112312>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:05

  kingkongovets написав:новости с космодрома:


13.11.19 11:32 Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн, - Finbalance

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Finbalance".
Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, что создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".
По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США".
"Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров. Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в тексте постановления Северного апелляционного хозсуда.
Как следует из судебных материалов и справок ПриватБанка, предоставленных в декабря 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.
По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Источник: https://censor.net.ua/n3159386

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"Победителей не судят"
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://korrespondent.net/city/kiev/415 ... k-malyshko
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:11

  airmax78 написав:"Победителей не судят"
#The Benya takes it all


та это понятно
не понятно другое - где все наши страстные борцуны с коррупцией, исходившие на говно по гораздо меньшим поводам?
почему они сейчас молчат?
"живите своим умом"(с) блд
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для ананирующих работников отдела продаж... на топливо для ракеты, от продажи землицы...

Только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют на ней продолжить работать, - министр Соколовская

https://censor.net.ua/news/3159392/tolk ... kolovskaya


Зря Зеля так спешно проталкивает, за землю народ будет пасть рвать...свинка в гробу под ВР тока начало
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:42

  kingkongovets написав:


Зображення

Я так понимаю, это вкладчики Приватбанка, которые несли Бене свои кровные пачками и тоннами...
И, несмотря на рисковость Привата, и дальше несут: государство ж не обманет :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не надоело дурака валять на работе?
вы сегодня с утра накропали уже охапку абсолютно бессмысленных постов

Я Вас не валял.
если мои посты бессмысленны, значит по теме белой уплаты налогов попал в точку)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:46

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:не надоело дурака валять на работе?
вы сегодня с утра накропали уже охапку абсолютно бессмысленных постов

Я Вас не валял.
если мои посты бессмысленны, значит по теме белой уплаты налогов попал в точку)))


вы в точку на моей памяти еще не попали ни разу, не льстите себе
у вас вообще шо ни пост то фейл, стабильно причем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понад 3 тисячі будинків Києва уже віджили своє – Київрада
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.

КопенСАГЕн
САГЕнгаген
:mrgreen:

Сага - это уже оттуда. Варяжское слово. Так что им сам бог велел там строить.
Их проекты слегка похожи на новострой в Копенгагене, сам отметил
Faceless
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