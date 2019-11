Додано: Сер 13 лис, 2019 12:11

airmax78 написав: "Победителей не судят"

#The Benya takes it all "Победителей не судят"



та это понятно

не понятно другое - где все наши страстные борцуны с коррупцией, исходившие на говно по гораздо меньшим поводам?

почему они сейчас молчат?

