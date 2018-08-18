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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я не уверен, что не строят. Геос, вот, Будапешт застраивает. Не удивлюсь, увидев проекты Саги в Копенгагене.

А сравните что строит РИЕЛ в Киеве и что строит РИЕЛ во Львове.
Хоть во Львове тоже дно, но намного лучше того что в Киеве.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:19

  Оранжевый-хит сезона написав:Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело

А читали свіженьке інтерв"ю Коломойського НЙТ ?
Навіть не знаю - це така від нього провокація , чи реально ...
Цитата: "Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини ", - сказав він, порівнюючи владу Росії з силою України. «Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - «змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це». ( переклад Гугл звідси : https://www.nytimes.com/2019/11/13/worl ... ussia.html)
Там ще багато перлів ...
"Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави", - сказав він. "Ваш НАТО закине штани і купить" Памперс ".
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На днях был в ОП ковальской, людно.
vst
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26

  Оранжевый-хит сезона написав:Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело

Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:28

  hxbbgaf написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело

Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.


Ха!
Гривенники, Долярчики, Hxbbhafи та інші любителі клоунів при владі - починають прозрівати???? Що не за того прогаласували?


До речі, щось зелений козлик перестав плигати з форуму на форум і шукати, як заробити мільйон за 5 хв, не вклавши ні копійки. :oops:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:31

  shapo написав:
  kingkongovets написав:кстати вот из свеженького:
https://www.youtube.com/watch?v=W4GpcvR ... SIrk2dY128


Кризис будет для всех кроме Никонова и КАНа

Прикольно. Никонов меня упомянул, немного, секунд 15-20, но всё же приятно:
https://youtu.be/W4GpcvRuWwY?t=68
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32

  Frant написав:
  hxbbgaf написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Зеленський натякнув, що протести проти ринку землі розганяє Коломойський — джерело

Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.


Ха!
Гривенники, Долярчики, Hxbbhafи та інші любителі клоунів при владі - починають прозрівати???? Що не за того прогаласували?


До речі, щось зелений козлик перестав плигати з форуму на форум і шукати, як заробити мільйон за 5 хв, не вклавши ні копійки. :oops:

Я как раз думал и во 2-м туре проголосовал все таки за пороха по принципу меньшего зла.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32

  vst написав:На днях был в ОП ковальской, людно.

На днях коллега заглянул в ОП СЖФ - совсем пусто
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Я как раз думал и во 2-м туре проголосовал все таки за пороха по принципу меньшего зла.
Та зрозуміло, що вже не знайдемо тих хто голосував за Зе.

Ви нас зробили разом! П..ть




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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло.


Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги". Источник: https://censor.net.ua/n3159419

Проститутка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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