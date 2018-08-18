А сравните что строит РИЕЛ в Киеве и что строит РИЕЛ во Львове.
Хоть во Львове тоже дно, но намного лучше того что в Киеве.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:19
А читали свіженьке інтерв"ю Коломойського НЙТ ?
Навіть не знаю - це така від нього провокація , чи реально ...
Цитата: "Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини ", - сказав він, порівнюючи владу Росії з силою України. «Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - «змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це». ( переклад Гугл звідси :
Там ще багато перлів ...
"Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави", - сказав він. "Ваш НАТО закине штани і купить" Памперс ".
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На днях был в ОП ковальской, людно.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26
Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:28
Ха!
Гривенники, Долярчики, Hxbbhafи та інші любителі клоунів при владі - починають прозрівати???? Що не за того прогаласували?
До речі, щось зелений козлик перестав плигати з форуму на форум і шукати, як заробити мільйон за 5 хв, не вклавши ні копійки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:31
Прикольно. Никонов меня упомянул, немного, секунд 15-20, но всё же приятно:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32
Я как раз думал и во 2-м туре проголосовал все таки за пороха по принципу меньшего зла.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та зрозуміло, що вже не знайдемо тих хто голосував за Зе.
Ви нас зробили разом! П..ть
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги". Источник:
Проститутка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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