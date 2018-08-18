Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:А читали свіженьке інтерв"ю Коломойського НЙТ ? Навіть не знаю - це така від нього провокація , чи реально ... Цитата: "Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини ", - сказав він, порівнюючи владу Росії з силою України. «Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - «змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це». ( переклад Гугл звідси : https://www.nytimes.com/2019/11/13/worl ... ussia.html) Там ще багато перлів ... "Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави", - сказав він. "Ваш НАТО закине штани і купить" Памперс ".
Бене в Омерике светит лет 80 с конфискацией имущества. Израиль Омерике выдает. Украина для него единственное убежище. Своими закидонами Беня предлагает госдепу с ним договорится
Оно совсем поехало? Проститутка проституткой, но инстинкт самосохранения должен быть. Если от украинцев не получит по заслугам, то путлер потом пустит в расход как использованный материал как всех, кто много знал.