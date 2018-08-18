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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2309231023112312

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:57

  Puente написав:А читали свіженьке інтерв"ю Коломойського НЙТ ?
Навіть не знаю - це така від нього провокація , чи реально ...
Цитата: "Вони все одно сильніші. Ми повинні покращити наші відносини ", - сказав він, порівнюючи владу Росії з силою України. «Люди хочуть миру, хорошого життя, вони не хочуть воювати. А ви - Америка - «змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей за це». ( переклад Гугл звідси : https://www.nytimes.com/2019/11/13/worl ... ussia.html)
Там ще багато перлів ...
"Російські танки будуть розміщуватися поблизу Кракова та Варшави", - сказав він. "Ваш НАТО закине штани і купить" Памперс ".

Бене в Омерике светит лет 80 с конфискацией имущества.
Израиль Омерике выдает.
Украина для него единственное убежище.
Своими закидонами Беня предлагает госдепу с ним договорится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:04

  Первый написав:
hxbbgaf написав:Я как раз думал и во 2-м туре проголосовал все таки за пороха по принципу меньшего зла.
Та зрозуміло, що вже не знайдемо тих хто голосував за Зе.

Ви нас зробили разом! П..ть

Всім процвітання!

Ну, ничего себе, я на фупе весь апрель против зели агитировал, а вам все зрозумило.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:05

  vst написав:На днях был в ОП ковальской, людно.

Счастливые инвесторы Русановской гавани покупают по второй и третьей квартире ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:08

а в раде сегодня трешачек....против открытия рынка земли все упыри. ОПЗЖ, Батькивщина, ЕС :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Обьявляем дефолт и поворачиваем в сторону РФ...

NYT: Коломойский предложил отказаться от МВФ в пользу РФ
https://korrespondent.net/ukraine/41599 ... v-polzu-rf
Чукча2
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