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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:21

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Обьявляем дефолт и поворачиваем в сторону РФ...

NYT: Коломойский предложил отказаться от МВФ в пользу РФ
https://korrespondent.net/ukraine/41599 ... v-polzu-rf

Оно совсем поехало? Проститутка проституткой, но инстинкт самосохранения должен быть. Если от украинцев не получит по заслугам, то путлер потом пустит в расход как использованный материал как всех, кто много знал.


Так против него ФБР ведет расследование , теперь только Ростов)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/8/7211562/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:31

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:Обьявляем дефолт и поворачиваем в сторону РФ...

NYT: Коломойский предложил отказаться от МВФ в пользу РФ
https://korrespondent.net/ukraine/41599 ... v-polzu-rf

Оно совсем поехало? Проститутка проституткой, но инстинкт самосохранения должен быть. Если от украинцев не получит по заслугам, то путлер потом пустит в расход как использованный материал как всех, кто много знал.


Так против него ФБР ведет расследование , теперь только Ростов)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/8/7211562/

Главное что не Порох. Теперь страна в заложниках у вора-авантюриста с двумя топорами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:41

Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками, но многое из того, что озвучил Беня имеет место быть.
С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить.
Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная, санкции все больше под вопросом, СП-2 - это по сути враждебный акт по отношению к Украине, явно подрывающий нашу экономику. Трамп позволяет себе использовать военную помощь, как рычаг давления.
Наши коррупционеры с наворованным с удовольствием принимаются на Западе.
Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью.
Наша сталь облагается пошлинами в США, и это при том, что мы имеем отрицательное торговое сальдо со Штатами.
По сути, нас имеют и используют.
Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 13 лис, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:43

В Украине 6,7 млн граждан имеют земельные паи. В среднем по 4 га.
Депутат Заблоцкий только что озвучил в ВР.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:45

  zzzzzz написав:В Украине 6,7 млн граждан имеют земельные паи. В среднем по 4 га.
Депутат Заблоцкий только что озвучил в ВР.

Записал себя и свою семью в неудачники без билета на ракету :(
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:49




Цирк в ВР, ОПЗЖ уже заблокировали трибуну. Тимошенко рядом в президиуме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:04

может хватит уже оффтопа?
по рынку земли отдельная ветка есть

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:12

  antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.

это уже было.
у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.

зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:14

  Yuri_T написав:
  antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.

это уже было.
у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.

зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.


бездарный мыслитель высказывает свои бестолковые мысли :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:17

  kivin написав:бездарный мыслитель высказывает свои бестолковые мысли :mrgreen:

давно твоих одарённых роликов тут не постили.
ты поднапрягись, респект.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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