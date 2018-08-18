Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оно совсем поехало? Проститутка проституткой, но инстинкт самосохранения должен быть. Если от украинцев не получит по заслугам, то путлер потом пустит в расход как использованный материал как всех, кто много знал.
Оно совсем поехало? Проститутка проституткой, но инстинкт самосохранения должен быть. Если от украинцев не получит по заслугам, то путлер потом пустит в расход как использованный материал как всех, кто много знал.
Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками, но многое из того, что озвучил Беня имеет место быть. С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить. Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная, санкции все больше под вопросом, СП-2 - это по сути враждебный акт по отношению к Украине, явно подрывающий нашу экономику. Трамп позволяет себе использовать военную помощь, как рычаг давления. Наши коррупционеры с наворованным с удовольствием принимаются на Западе. Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью. Наша сталь облагается пошлинами в США, и это при том, что мы имеем отрицательное торговое сальдо со Штатами. По сути, нас имеют и используют. Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 13 лис, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
это уже было. у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.
зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.
antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
это уже было. у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.
зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.
бездарный мыслитель высказывает свои бестолковые мысли