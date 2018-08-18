Додано: Сер 13 лис, 2019 14:41

Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками, но многое из того, что озвучил Беня имеет место быть.

С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить.

Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная, санкции все больше под вопросом, СП-2 - это по сути враждебный акт по отношению к Украине, явно подрывающий нашу экономику. Трамп позволяет себе использовать военную помощь, как рычаг давления.

Наши коррупционеры с наворованным с удовольствием принимаются на Западе.

Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью.

Наша сталь облагается пошлинами в США, и это при том, что мы имеем отрицательное торговое сальдо со Штатами.

По сути, нас имеют и используют.

Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.