Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
это уже было. у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.
зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.
наш ведущий иксперд зед помнится в ответ на аргументы о том шо зеля в итоге неизбежно ляжет под кремль и сдаст все шо тока можно писал шото вроде "у нас парламентско-президентская республика, ему никто не позволит, абырвалг" теперь шото помалкивает, продолжает изображать из себя эксперта и призывает "жить своим умом" делать выводы и признавать свои ошибки зебилоиды не умеют зато не порох блд
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 лис, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
antey1969 написав:Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками .... Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.
я закидаю тапками. По выделенному синим - именно это вы и предлагаете. По выделенному красным - это напугать ежа голой ж. У Европы своих проблем выше крыши. Они только выдохнут с облегчением: "Вот и слава богу... ээээ.. т.е. не хотите - как хотите". И снимут санкции. Потарахтят для приличия на рашку, выразят пару раз озабоченность и успокоются. И больше Украина от ЕС ничего не получит. Хитрому Бене нужны только бабки, остальное - побоку (что - по выборам президента было непонятно? Нacpaть на всю страну и поставить клоуна презом).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
antey1969 написав:С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить.
Большинство украинцев не могут простить России Крым и Донбасс. Не мы начали эту войну и начали лить кровь на Украинской земле. Власть отрабатывает запрос общества, на не каких-то там кукловодов.
antey1969 написав:Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная
Представьте, что у вас под боком живет семя алкоголиков, которые не могут навести порядок в своей жизни, и ходят к вам каждый день попрашайничать. Вы говорите "денег не дам - пропьете, возьмите буханку хлеба, как только бросите пить, помогу с работой".
antey1969 написав:Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью.
Когда слабые страны присоединяются к сильной, всегда происходил этот процесс. Рабочие руки туда где лучше, капиталы, где дешевле. В итоге та же Польша, щедро снабдившая, в свое время, своими сантехниками Лондон, живет лучше нас, и лучше России.