antey1969 написав: Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками

....

Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки , но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы. Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками...., но- как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.



я закидаю тапками.

По выделенному синим - именно это вы и предлагаете.

По выделенному красным - это напугать ежа голой ж. У Европы своих проблем выше крыши. Они только выдохнут с облегчением: "Вот и слава богу... ээээ.. т.е. не хотите - как хотите". И снимут санкции. Потарахтят для приличия на рашку, выразят пару раз озабоченность и успокоются. И больше Украина от ЕС ничего не получит.

