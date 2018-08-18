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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:18

  Yuri_T написав:
  antey1969 написав:Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.

это уже было.
у Булгакова можно прочитать завершающую стадию, взгляд из Киева.

зы. тогда, кстати, тоже наблюдался прилив переселенцев с востока. поддержавший (не на долго) местный бизнес и рынок недвижимости.


наш ведущий иксперд зед помнится в ответ на аргументы о том шо зеля в итоге неизбежно ляжет под кремль и сдаст все шо тока можно писал шото вроде "у нас парламентско-президентская республика, ему никто не позволит, абырвалг"
теперь шото помалкивает, продолжает изображать из себя эксперта и призывает "жить своим умом"
делать выводы и признавать свои ошибки зебилоиды не умеют
зато не порох блд
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 13 лис, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:18

  Yuri_T написав:
  kivin написав:бездарный мыслитель высказывает свои бестолковые мысли :mrgreen:

давно твоих одарённых роликов тут не постили.
ты поднапрягись, респект.


клоун тут ты. при том ведущий. мне с тобой не тягаться :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:20

  kivin написав:
  Yuri_T написав:
  kivin написав:бездарный мыслитель высказывает свои бестолковые мысли :mrgreen:

давно твоих одарённых роликов тут не постили.
ты поднапрягись, респект.


клоун тут ты. при том ведущий. мне с тобой не тягаться :mrgreen:

ты водилу для жены нашел? сколько слюнявишь?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:24

[quote="4793493:Yuri_T"]
интересный у тебя лексикон. Это тебя заставляет делашь шеф на работе когда выпрашиваешь зп? "слюнявишь" за щеку? :roll:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26

  antey1969 написав:Возможно, меня сейчас здесь закидают тапками
....
Я не говорю, что нужно поднимать белый флаг и бросаться в объятья Рашки, но пригрозить этим вариантом и выразить разочарование политикой Запада - как раз самое то, что, по сути, хитрый Беня и делает, по ходу дела решая свои вопросы.


я закидаю тапками.
По выделенному синим - именно это вы и предлагаете.
По выделенному красным - это напугать ежа голой ж. У Европы своих проблем выше крыши. Они только выдохнут с облегчением: "Вот и слава богу... ээээ.. т.е. не хотите - как хотите". И снимут санкции. Потарахтят для приличия на рашку, выразят пару раз озабоченность и успокоются. И больше Украина от ЕС ничего не получит.
Хитрому Бене нужны только бабки, остальное - побоку (что - по выборам президента было непонятно? Нacpaть на всю страну и поставить клоуна презом).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить.

Большинство украинцев не могут простить России Крым и Донбасс. Не мы начали эту войну и начали лить кровь на Украинской земле. Власть отрабатывает запрос общества, на не каких-то там кукловодов.
  antey1969 написав:Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная

Представьте, что у вас под боком живет семя алкоголиков, которые не могут навести порядок в своей жизни, и ходят к вам каждый день попрашайничать. Вы говорите "денег не дам - пропьете, возьмите буханку хлеба, как только бросите пить, помогу с работой".
  antey1969 написав:Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью.

Когда слабые страны присоединяются к сильной, всегда происходил этот процесс. Рабочие руки туда где лучше, капиталы, где дешевле. В итоге та же Польша, щедро снабдившая, в свое время, своими сантехниками Лондон, живет лучше нас, и лучше России.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:31

  kivin написав:интересный у тебя лексикон.

ты еще тот интеллектуал :mrgreen:
погремуху выбрал себе зачётную, нечего сказать.
только ты зря под КВНщика косишь. таких при.дурков в квартал не берут :mrgreen:

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Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:34

  Yuri_T написав:
  kivin написав:интересный у тебя лексикон.

ты еще тот интеллектуал :mrgreen:
погремуху выбрал себе зачётную, нечего сказать.
только ты зря под КВНщика косишь. таких при.дурков в квартал не берут :mrgreen:

Зображення

юра, ты в кого такой дурак, скажи?
ты по ходу горе родителей :mrgreen:
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чешутся пальцы что-то сказать... но я промолчу )))
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Земелька, землица, земелюшка... !!
investorkiev
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