Додано: Сер 13 лис, 2019 15:28

antey1969 написав: С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить. С одной стороны Запад требует противостояния Украины и России(пока Пу увяз у нас, ему не до давления на Европу), а с другой стороны Запад не готов за это платить.

antey1969 написав: Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная Финансовая помощь обнищавшей стране идет реально копеечная

antey1969 написав: Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью. Через открытые границы из страны вымывается рабочая сила, рынки ЕС открыты на четверть пальца для нашей продукции с низкой добавочной стоимостью.

Большинство украинцев не могут простить России Крым и Донбасс. Не мы начали эту войну и начали лить кровь на Украинской земле. Власть отрабатывает запрос общества, на не каких-то там кукловодов.Представьте, что у вас под боком живет семя алкоголиков, которые не могут навести порядок в своей жизни, и ходят к вам каждый день попрашайничать. Вы говорите "денег не дам - пропьете, возьмите буханку хлеба, как только бросите пить, помогу с работой".Когда слабые страны присоединяются к сильной, всегда происходил этот процесс. Рабочие руки туда где лучше, капиталы, где дешевле. В итоге та же Польша, щедро снабдившая, в свое время, своими сантехниками Лондон, живет лучше нас, и лучше России.