Земля в элюммиинаторе...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не напомните сколько Польша получила вливаний запада в свою экономику? 130 млрд долл?
апрель 2017 года
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:43
а что там было спрашивать?
когда на Форесте успели снять все однухи на подставных рыл?
или когда Качалова 40 домучают,почти 2 года готовность более 80%.
или он на собеседование приходил,тогда понятно...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В МЭРТ назвали стоимость гектара земли после открытия рынка
После открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200
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вы только представьте что будет с КРЖН после старта продаж!
на всех квартир не хватит!
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:45
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:47
Квартиры в Киеве - товар дефицитный. Даже советская вторичка. Как говорил Юра-Теплотехник: наши дети не поверят нам, что мы могли за вменяемые деньги купить в Киеве квартиру в прицентралье (или как-то так).
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении!!!!!
ухххх.....это будет бимба!
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