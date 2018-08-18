Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В итоге та же Польша, щедро снабдившая, в свое время, своими сантехниками Лондон, живет лучше нас, и лучше России.
Не напомните сколько Польша получила вливаний запада в свою экономику? 130 млрд долл? апрель 2017 года
ЕС выделило Польше 85 миллиардов евро, а перечислила (каждая страна ЕС отдает 1% своего ВВП в бюджет ЕС) 20 миллиардов евро. В следующем бюджете ЕС на 2014–2020 гг. для Польши предназначены еще 105,8 миллиардов евро.
kivin написав:В МЭРТ назвали стоимость гектара земли после открытия рынка После открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200 ======================
вы только представьте что будет с КРЖН после старта продаж!
на всех квартир не хватит!
Квартиры в Киеве - товар дефицитный. Даже советская вторичка. Как говорил Юра-Теплотехник: наши дети не поверят нам, что мы могли за вменяемые деньги купить в Киеве квартиру в прицентралье (или как-то так).