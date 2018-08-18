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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Земелька, землица, земелюшка... !!


Земля в элюммиинаторе...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:В итоге та же Польша, щедро снабдившая, в свое время, своими сантехниками Лондон, живет лучше нас, и лучше России.

Не напомните сколько Польша получила вливаний запада в свою экономику? 130 млрд долл?
апрель 2017 года
ЕС выделило Польше 85 миллиардов евро, а перечислила (каждая страна ЕС отдает 1% своего ВВП в бюджет ЕС) 20 миллиардов евро. В следующем бюджете ЕС на 2014–2020 гг. для Польши предназначены еще 105,8 миллиардов евро.

http://studentportal.pl/chto-prines-polshe-evropejskij-soyuz-rol-polshi-v-novoj-evrope/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:43

  antey1969 написав:
  vst написав:На днях был в ОП ковальской, людно.

На днях коллега заглянул в ОП СЖФ - совсем пусто

а что там было спрашивать?

когда на Форесте успели снять все однухи на подставных рыл?

или когда Качалова 40 домучают,почти 2 года готовность более 80%.

или он на собеседование приходил,тогда понятно...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В МЭРТ назвали стоимость гектара земли после открытия рынка
После открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200
======================

вы только представьте что будет с КРЖН после старта продаж!

на всех квартир не хватит!
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:45

  investorkiev написав:Земелька, землица, земелюшка... !!

Это уже обратный отсчет, проверка всех систем или, пока, только заправка топливом?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:47

  kivin написав:В МЭРТ назвали стоимость гектара земли после открытия рынка
После открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200
======================

вы только представьте что будет с КРЖН после старта продаж!

на всех квартир не хватит!

Квартиры в Киеве - товар дефицитный. Даже советская вторичка. Как говорил Юра-Теплотехник: наши дети не поверят нам, что мы могли за вменяемые деньги купить в Киеве квартиру в прицентралье (или как-то так).
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рада приняла закон о рынке земли в первом чтении!!!!!

ухххх.....это будет бимба!
kivin
 
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