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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:10
kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
Очередь желающих по 13 000, до Дарницкой ТЕЦ или дальше?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:11
kivin написав: Puente написав: kivin написав:
В МЭРТ назвали стоимость гектара земли после открытия рынка
После открытия рынка один гектар земли будет стоить около $2200
======================
вы только представьте что будет с КРЖН после старта продаж!
на всех квартир не хватит!
Зразу не буде - паї переважно від 2 до 5 га . Більше - рідко . На скільки метрів вистачить ?
Ну і виросте ціна - виросте і оренда . Зараз там від 3 до 7 % від вартості платять ... Ще невідомо - де буде вигідніше ...
ну я не знаю у кого "Більше - рідко ", но у тех селян что знаю ....по 2-4 пая и каждый по 10Га.
считаем?
Це в якій області ? Де площа велика і народу мало ? Там не будуть купувати просто ... Орендуватимуть по-мінімуму - і все ... Унас і зараз майже 5 млн га стоїть - не обробляється ...
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:12
UA написав: airmax78 написав:
Спекулировать матерью-сырой землей не позволит закон.
т.е. мне купить землю под фермерское хозяйство, а через 3 года её продать не позволит закон?
Ой, да подождите, там ко 2 чтению что угодно могут внести.
На сегодня вот этот актуальный.
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Живите своим умом!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:20
UA написав: airmax78 написав:
Спекулировать матерью-сырой землей не позволит закон.
т.е. мне купить землю под фермерское хозяйство, а через 3 года её продать не позволит закон?
Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:22
kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
Я бы квалифицировал это как мошенничество и возбуждал уголовное дело.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:24
kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
Это замечательно! Я так понимаю, в эти деньги входит абонемент на верховынную.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:27
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Спекулировать матерью-сырой землей не позволит закон.
т.е. мне купить землю под фермерское хозяйство, а через 3 года её продать не позволит закон?
Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.
Ну і чим земля від заводу відрізняється ? Спекуляції там будуть тільки спочатку - поки все більш-менш вирівняється . Ціна виросте з часом . Почнуть продавати . А може і не почнуть . Зараз орендна плата не може бути менше 3 % від вартості . Реально від 3 до 7 переважно ... Куди гроші вигідніше вкладати ?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30
airmax78 написав:
Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.
Опять цинизм надцатого левела!
Во всём мире хату для жилья не облагают толком налогами,разрешают не учитывать при наследстве,вообще не трогаю,компенсируют проценты по ипотеке и как бы намекают,что это тот островок,который надо беречь и лелеять,который даст опору детям и не даст им метить под мост при первой серьёзной проблеме в жизни.
Вы даже своего ребёнка лишаете этого островка,то покупая первую недвигу и давая надежду,потом безжалостно продавая,когда начитаетесь новостей и думая,что вы супер специалист по трендам,и так по кругу,скоро ребёнок уйдёт от вас,а вы всё теории будете продолжать на ней отыгрывать.
Зато за реальную спекуляцию по земле,которая всегда имеет место быть,когда рынок зарождается,цинично встаёте на дыбы,даже когда этот рынок только замаячил на горизонте вы уже готовы пасть порвать не хуже чем за мопы
Это особая религия такая? Советовать прямопротивоположное тому,что делаешь сам и что исповедуешь?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:34
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Спекулировать матерью-сырой землей не позволит закон.
т.е. мне купить землю под фермерское хозяйство, а через 3 года её продать не позволит закон?
Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.
Как нет? Трайбека подбивает к созданию коноплеводческого кооператива.
Она уже даже сапку на Алиэкспресс купила.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:52
kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
срочно поднимай в ЦП до 2куе за 1к
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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