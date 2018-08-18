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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Землю!!! Приняли!!!! В первом чтении!! А вы мне не верили.

Особенно мне нравятся форумные теоретиги, которые реально думают, что селяне будут высчитывать какие то там проценты доходности, и на основании этого принимать решение о продаже.

Окститесь! Тут на финфоруме по аренде квартир не все могут такое посчитать. А вы о селянах. Тем более в стране 7 млн пайщиков, 1.5 млн из которых уже умерли. Остались наследнички.
Когда они понимают: вот он, пай, эквивалентен скажем 15куе, а этих бабок не хватает на новый хундай или эконом однуху, то думать долго никто не будет.

Ждем обьявлений в духе: «обменяю стояк однух в Патриотике на любой район сумской области. Можно с селами. Срочно».

Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:04

  investorkiev написав:
...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!


Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11

  artlife написав:
  investorkiev написав:
...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!


Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?


Ты депутатов слушал сегодня?? В селах до сих пор живет 12-13 миллионов!!!! Пусть всего 10% ломанутся покупать квартиру в Киеве, это 1.2 млн!!! Квартир реально на всех не хватит, цены на ракету и в космос!!

Почему будут скупать квартиры в Киеве? А что же еще?? Мечта любого селянина - это чтобы его дети/внуки жили в Киеве. Помните местного Васеньку?

Да, самые безтолковые пробухают, спустят в казино, купят евробляху. Но крестьянин подсознательно понимает, что земля - сакральная ценность, и менять ее можно только на другую сакральную ценность - на квартиру в Кийови!
Подождите годик, сами все увидите
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11

Землю-то приняли, но роста цен нету и близко. Если ориентироваться на вторичку, то новострои ждет обвал, они сейчас переоценены.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11

  UA написав:
  kivin написав:в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!

Очередь желающих по 13 000, до Дарницкой ТЕЦ или дальше?

За золоотвалами мусоросжигательного завода хвост очереди нашел. Там как раз айтишники с врозеточниками хай устроили на тему "не сдавать больше двух в одни руки"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12

  Прохожий написав:
  kivin написав:в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!

срочно поднимай в ЦП до 2куе за 1к :mrgreen:

Та да, выходит я в цп даром сдаю
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если граждане Длнр и Крыма смогут покупать укр.землю, то вообще крутой коленкор получится
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13

  hxbbgaf написав:Землю-то приняли, но роста цен нету и близко. Если ориентироваться на вторичку, то новострои ждет обвал, они сейчас переоценены.


Ты хотел чтобы цены за 2 часа выросли?))))) жди следущей осени! Терпи, и тебе воздастся!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:14

  investorkiev написав:Кстати, если граждане Длнр и Крыма смогут покупать укр.землю, то вообще крутой коленкор получится

Они ж уде поменяли свои паспорта
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:17

Тут прикинул. Если 70% сх земли продадут - это 60 млрд долл. 1/2 потечёт в недвига Киева. Ждём 30 млрд в Киеве!!!
kivin
 
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