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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 16:58
Землю!!! Приняли!!!! В первом чтении!! А вы мне не верили.
Особенно мне нравятся форумные теоретиги, которые реально думают, что селяне будут высчитывать какие то там проценты доходности, и на основании этого принимать решение о продаже.
Окститесь! Тут на финфоруме по аренде квартир не все могут такое посчитать. А вы о селянах. Тем более в стране 7 млн пайщиков, 1.5 млн из которых уже умерли. Остались наследнички.
Когда они понимают: вот он, пай, эквивалентен скажем 15куе, а этих бабок не хватает на новый хундай или эконом однуху, то думать долго никто не будет.
Ждем обьявлений в духе: «обменяю стояк однух в Патриотике на любой район сумской области. Можно с селами. Срочно».
Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
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investorkiev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:04
investorkiev написав:
...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?
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artlife
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11
artlife написав: investorkiev написав:
...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?
Ты депутатов слушал сегодня?? В селах до сих пор живет 12-13 миллионов!!!! Пусть всего 10% ломанутся покупать квартиру в Киеве, это 1.2 млн!!! Квартир реально на всех не хватит, цены на ракету и в космос!!
Почему будут скупать квартиры в Киеве? А что же еще?? Мечта любого селянина - это чтобы его дети/внуки жили в Киеве. Помните местного Васеньку?
Да, самые безтолковые пробухают, спустят в казино, купят евробляху. Но крестьянин подсознательно понимает, что земля - сакральная ценность, и менять ее можно только на другую сакральную ценность - на квартиру в Кийови!
Подождите годик, сами все увидите
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investorkiev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11
Землю-то приняли, но роста цен нету и близко. Если ориентироваться на вторичку, то новострои ждет обвал, они сейчас переоценены.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:11
UA написав: kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
Очередь желающих по 13 000, до Дарницкой ТЕЦ или дальше?
За золоотвалами мусоросжигательного завода хвост очереди нашел. Там как раз айтишники с врозеточниками хай устроили на тему "не сдавать больше двух в одни руки"
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antey1969
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12
Прохожий написав: kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
срочно поднимай в ЦП до 2куе за 1к
Та да, выходит я в цп даром сдаю
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kivin
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:12
Кстати, если граждане Длнр и Крыма смогут покупать укр.землю, то вообще крутой коленкор получится
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investorkiev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13
hxbbgaf написав:
Землю-то приняли, но роста цен нету и близко. Если ориентироваться на вторичку, то новострои ждет обвал, они сейчас переоценены.
Ты хотел чтобы цены за 2 часа выросли?))))) жди следущей осени! Терпи, и тебе воздастся!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:14
investorkiev написав:
Кстати, если граждане Длнр и Крыма смогут покупать укр.землю, то вообще крутой коленкор получится
Они ж уде поменяли свои паспорта
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kivin
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:17
Тут прикинул. Если 70% сх земли продадут - это 60 млрд долл. 1/2 потечёт в недвига Киева. Ждём 30 млрд в Киеве!!!
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kivin
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