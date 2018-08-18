investorkiev написав:

Землю!!! Приняли!!!! В первом чтении!! А вы мне не верили.Особенно мне нравятся форумные теоретиги, которые реально думают, что селяне будут высчитывать какие то там проценты доходности, и на основании этого принимать решение о продаже.Окститесь! Тут на финфоруме по аренде квартир не все могут такое посчитать. А вы о селянах. Тем более в стране 7 млн пайщиков, 1.5 млн из которых уже умерли. Остались наследнички.Когда они понимают: вот он, пай, эквивалентен скажем 15куе, а этих бабок не хватает на новый хундай или эконом однуху, то думать долго никто не будет.Ждем обьявлений в духе: «обменяю стояк однух в Патриотике на любой район сумской области. Можно с селами. Срочно».Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!