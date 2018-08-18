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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:31
investorkiev написав:
Землю!!! Приняли!!!! В первом чтении!! А вы мне не верили.
Особенно мне нравятся форумные теоретиги, которые реально думают, что селяне будут высчитывать какие то там проценты доходности, и на основании этого принимать решение о продаже.
Окститесь! Тут на финфоруме по аренде квартир не все могут такое посчитать. А вы о селянах. Тем более в стране 7 млн пайщиков, 1.5 млн из которых уже умерли. Остались наследнички.
Когда они понимают: вот он, пай, эквивалентен скажем 15куе, а этих бабок не хватает на новый хундай или эконом однуху, то думать долго никто не будет.
Ждем обьявлений в духе: «обменяю стояк однух в Патриотике на любой район сумской области. Можно с селами. Срочно».
Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
Огораживание. Только вместо овец земли заполонят олени - Джон Диры.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:33
somilitark написав: airmax78 написав:
Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.
Опять цинизм надцатого левела!
Во всём мире хату для жилья не облагают толком налогами,разрешают не учитывать при наследстве,вообще не трогаю,компенсируют проценты по ипотеке и как бы намекают,что это тот островок,который надо беречь и лелеять,который даст опору детям и не даст им метить под мост при первой серьёзной проблеме в жизни.
Вы даже своего ребёнка лишаете этого островка,то покупая первую недвигу и давая надежду,потом безжалостно продавая,когда начитаетесь новостей и думая,что вы супер специалист по трендам,и так по кругу,скоро ребёнок уйдёт от вас,а вы всё теории будете продолжать на ней отыгрывать.
Зато за реальную спекуляцию по земле,которая всегда имеет место быть,когда рынок зарождается,цинично встаёте на дыбы,даже когда этот рынок только замаячил на горизонте вы уже готовы пасть порвать не хуже чем за мопы
Это особая религия такая? Советовать прямопротивоположное тому,что делаешь сам и что исповедуешь?
Я вообще-то про землю с/х назначения писал
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:33
Оранжевый-хит сезона написав: artlife написав:
Продажа пая не сделает игроками на КРЖН большинство из тех 1.2 млн, о которых Вы говорите. Металлопластиковые окна, ремонт крыши, скважина с насосом вместо колодца, новый телевизор, холодильник. Вот на что истратятся 100-150 тыс грн. от продажи среднего пая.
у кого то же эти деньги сконцентрируются?
Частники продавать будут очень немного и медленно. Заметного появления достаточных сумм кэша на руках пересичных не будет. Это просто копейки, незаметные для рынка.
Интереснее, как пойдет продажа земли из гос.собственности.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:34
investorkiev написав:
Почему будут скупать квартиры в Киеве? А что же еще?? Мечта любого селянина - это чтобы его дети/внуки жили в Киеве. Помните местного Васеньку?
Да, самые безтолковые пробухают, спустят в казино, купят евробляху. Но крестьянин подсознательно понимает, что земля - сакральная ценность, и менять ее можно только на другую сакральную ценность - на квартиру в Кийови!
Подождите годик, сами все увидите
Наследнички продают паи и вкопычиваются в 30-летнюю ипотеку в щуцинских ипенях (ну чтоб поближе к работе). Как вам такой вариант?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:37
kivin написав: Прохожий написав: kivin написав:
в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!
срочно поднимай в ЦП до 2куе за 1к
Та да, выходит я в цп даром сдаю
Надо действовать максимально жестко. Скинуть СМСку: "Уважаемый арендатор, арендная плата поднимается до 2куе в месяц с сегодняшнего дня. Если не согласны - прошу завтра до обеда освободить квартиру. Респект." Чтобы арендатор понял, что это рассылка и что сегодня такие СМСки получило минимум несколько его собратьев по несчастью.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44
Клаус написав:Оранжевый-хит сезона
вы в телекоме разбираетесь.. а почему водафон украина продали азерам ?
Росияне устали нести этот чемодан без ручки. A сейчас нужно будет инвестировать в 5 джи. Они не готовы.
И это не айзера а Турки на самом деле. Так что оператора по сути у нас осталось два а не три.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:46
artlife написав: Оранжевый-хит сезона написав: artlife написав:
Продажа пая не сделает игроками на КРЖН большинство из тех 1.2 млн, о которых Вы говорите. Металлопластиковые окна, ремонт крыши, скважина с насосом вместо колодца, новый телевизор, холодильник. Вот на что истратятся 100-150 тыс грн. от продажи среднего пая.
у кого то же эти деньги сконцентрируются?
Частники продавать будут очень немного и медленно. Заметного появления достаточных сумм кэша на руках пересичных не будет. Это просто копейки, незаметные для рынка.
Интереснее, как пойдет продажа земли из гос.собственности.
та ладно.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:58
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:10
Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Земля это вечная ценность. В отличие от муравейников из говна и палок.
Становись настоящим лэнд
лордом!
Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.
Так что, возможно, часть заначек теперь пристроется там, а не в КРЖН.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:23
artlife написав:
Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Становись настоящим лэнд
лордом!
Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.
Не будет таких людей. А если и будет - то очень скоро они поймут как лохонулись. На земле надо работать. И, надеюсь, в Законе будут санкции за простой, вплоть до лишения права собственности. А работать на участке в 10-15 га эффективно - проблематично. Поэтому такое себе вложение. На удачу.
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