Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: ...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!
Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?
Ты депутатов слушал сегодня?? В селах до сих пор живет 12-13 миллионов!!!! Пусть всего 10% ломанутся покупать квартиру в Киеве, это 1.2 млн!!! Квартир реально на всех не хватит, цены на ракету и в космос!!
Почему будут скупать квартиры в Киеве? А что же еще?? Мечта любого селянина - это чтобы его дети/внуки жили в Киеве. Помните местного Васеньку?
Да, самые безтолковые пробухают, спустят в казино, купят евробляху. Но крестьянин подсознательно понимает, что земля - сакральная ценность, и менять ее можно только на другую сакральную ценность - на квартиру в Кийови! Подождите годик, сами все увидите
artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше. Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю? Становись настоящим лэндлордом! Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.
Не будет таких людей. А если и будет - то очень скоро они поймут как лохонулись. На земле надо работать. И, надеюсь, в Законе будут санкции за простой, вплоть до лишения права собственности. А работать на участке в 10-15 га эффективно - проблематично. Поэтому такое себе вложение. На удачу.
Земля їсти просить у вигляді податку. І завдання держави його встановити на ефективному рівні.
artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше. Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Не будет таких людей. А если и будет - то очень скоро они поймут как лохонулись. На земле надо работать. И, надеюсь, в Законе будут санкции за простой, вплоть до лишения права собственности. А работать на участке в 10-15 га эффективно - проблематично. Поэтому такое себе вложение. На удачу.
Что значит не будет людей? А ничего, что у нас на сегодняшний день около 90% собственников паев как раз и есть теми самыми неэффективными собственниками, которые не мудрствуя лукаво (и не имея ни сил ни средств ни опыта ни образования ни денег для обработки своих 5-6 гектаров) сдают их в аренду. И с открытием рынка земли ничего принципиально не изменится - они так и будут её сдавать, ну, разве что, чуть подороже, что есть гуд!
artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше. Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю? Земля это вечная ценность. В отличие от муравейников из говна и палок.
Становись настоящим лэндлордом!
Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.
Так что, возможно, часть заначек теперь пристроется там, а не в КРЖН.
многие получили прививку в 2009 году на покупку земли
artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше. Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю? Земля это вечная ценность. В отличие от муравейников из говна и палок.
Становись настоящим лэндлордом!
Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.
Так что, возможно, часть заначек теперь пристроется там, а не в КРЖН.
Если там будет все в порядке с документами, почему бы и нет. Этот пай уже в аренде по некоторой цене. Приносит, условно говоря, 4-6% годовых. Никаких проблем с ремонтами и арендаторами. Пока/если цена не взлетит до уровня Европы, вполне себе нормальное вложение, имеющее перспективу роста стоимости и генерирующее некоторый текущий доход. Хорошая альтернатива депозита или недвижимости под аренду. Ниже порог входа, не нужно специальных знаний для ведения арендного бизнеса.