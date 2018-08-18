RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2316231723182319

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:31

  investorkiev написав:
  artlife написав:
  investorkiev написав:
...Эх, идет обезземеливание крестьян!!! Как в Англии 150 лет назад. Ждем массу понаехов во все крупные города!


Свои паи и так не обрабатывает почти никто. Всё давно в аренде. Кто хотел в город, уже переехали. И не только в украинский город. Откуда взяться понаехам?


Ты депутатов слушал сегодня?? В селах до сих пор живет 12-13 миллионов!!!! Пусть всего 10% ломанутся покупать квартиру в Киеве, это 1.2 млн!!! Квартир реально на всех не хватит, цены на ракету и в космос!!

Почему будут скупать квартиры в Киеве? А что же еще?? Мечта любого селянина - это чтобы его дети/внуки жили в Киеве. Помните местного Васеньку?

Да, самые безтолковые пробухают, спустят в казино, купят евробляху. Но крестьянин подсознательно понимает, что земля - сакральная ценность, и менять ее можно только на другую сакральную ценность - на квартиру в Кийови!
Подождите годик, сами все увидите


А вот и первые покупатели КРЖН: https://youtu.be/IVTDfBc6QPA?t=46
remark
 
Повідомлень: 429
З нами з: 25.12.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Становись настоящим лэндлордом! :D
Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.

Не будет таких людей. А если и будет - то очень скоро они поймут как лохонулись. На земле надо работать. И, надеюсь, в Законе будут санкции за простой, вплоть до лишения права собственности. А работать на участке в 10-15 га эффективно - проблематично. Поэтому такое себе вложение. На удачу.


Земля їсти просить у вигляді податку. І завдання держави його встановити на ефективному рівні.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14880
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:38

  airmax78 написав:
  artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Не будет таких людей. А если и будет - то очень скоро они поймут как лохонулись. На земле надо работать. И, надеюсь, в Законе будут санкции за простой, вплоть до лишения права собственности. А работать на участке в 10-15 га эффективно - проблематично. Поэтому такое себе вложение. На удачу.
Что значит не будет людей?
А ничего, что у нас на сегодняшний день около 90% собственников паев как раз и есть теми самыми неэффективными собственниками, которые не мудрствуя лукаво (и не имея ни сил ни средств ни опыта ни образования ни денег для обработки своих 5-6 гектаров) сдают их в аренду. И с открытием рынка земли ничего принципиально не изменится - они так и будут её сдавать, ну, разве что, чуть подороже, что есть гуд!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:44

  artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Земля это вечная ценность. В отличие от муравейников из говна и палок. :)

Становись настоящим лэндлордом! :D

Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.

Так что, возможно, часть заначек теперь пристроется там, а не в КРЖН. :mrgreen:

многие получили прививку в 2009 году на покупку земли
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:47

  artlife написав:Кстати, будет категория людей, которые вместо квартиры в аренду купят участок земли в аренду. Входной билет дешевле, рисков меньше.
Зачем инвестировать в квартиру, когда можно инвестировать в землю?
Земля это вечная ценность. В отличие от муравейников из говна и палок. :)

Становись настоящим лэндлордом! :D

Особенно если у тебя 10-15 тыс долларов вместо 30-50.

Так что, возможно, часть заначек теперь пристроется там, а не в КРЖН. :mrgreen:

Если там будет все в порядке с документами, почему бы и нет. Этот пай уже в аренде по некоторой цене. Приносит, условно говоря, 4-6% годовых. Никаких проблем с ремонтами и арендаторами. Пока/если цена не взлетит до уровня Европы, вполне себе нормальное вложение, имеющее перспективу роста стоимости и генерирующее некоторый текущий доход. Хорошая альтернатива депозита или недвижимости под аренду. Ниже порог входа, не нужно специальных знаний для ведения арендного бизнеса.
Vlad442
 
Повідомлень: 5766
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а какая цена в европе?
kivin
 
Повідомлень: 142
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

leva. уже с завтрашнего дня агрохолдинги начнут давать задатки арендодателям
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20455
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2316231723182319
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона, remark і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1696, 1697, 1698
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16975 2678387
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 13:52
galadriel
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8686
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 185006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.