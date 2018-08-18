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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а какая цена в европе?
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
leva. уже с завтрашнего дня агрохолдинги начнут давать задатки арендодателям
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:11
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:37
Чем мы хуже?
Возврат приватизированных советских квартир в госсобственность. Как вам такая идея?
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