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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а какая цена в европе?
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

leva. уже с завтрашнего дня агрохолдинги начнут давать задатки арендодателям
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:11

  kivin написав:а какая цена в европе?


Не нужно Вам, городским шелкопёрам, интересоваться землей. Продолжайте покупать стояки в муравейниках. :D

#настоящиелэндлорды
artlife
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:37

Вот где настоящее воровство»: Чубайс предложил пересмотреть итоги "грабительской» приватизации жилья"

https://panorama.pub/25406-peresmotret- ... atsii.html

Чем мы хуже?
Возврат приватизированных советских квартир в госсобственность. Как вам такая идея?
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Гривна ещё укрепилась. И ещё укрепится.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна ещё укрепилась. И ещё укрепится.

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БЛИН, УНУ, НЕ ДЕЛАЙ ТАКИХ ПРОГНОЗОВ. ПОСЛЕ ТВОИХ СЛОВ ВСЕ НАОБОРОТ СЛУЧАЕТСЯ!
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:44

  kingkongovets написав:может хватит уже оффтопа?
по рынку земли отдельная ветка есть

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

это ты натахе при случае скажешь
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:51

  kivin написав:в теме на ФБ Риелторы - зло. Аренда комнаты Киев, квартиры, дома, поиск сожителей сдается 1к в ЖК Мордор. цена 13000 = 550 долл!
это атас!

ты туда не ходи в очереди затопчут
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:55

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Спекулировать матерью-сырой землей не позволит закон.

т.е. мне купить землю под фермерское хозяйство, а через 3 года её продать не позволит закон?

Очень надеюсь, что нет. Не хочу, чтобы средство производства превращалось в обычный спекулятивный актив.

ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!
plugatyrev
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