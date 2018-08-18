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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:55

  plugatyrev написав:
  kingkongovets написав:может хватит уже оффтопа?
по рынку земли отдельная ветка есть

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

это ты натахе при случае скажешь


Так открытие рынка земли это чуть ли не основной фактор роста цен на квартиры.

Зеля готовит РАКЕТУ к запуску! Молодец! Знает, что средний класс=лендлорды=его основные избиратели!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 21:57

  investorkiev написав:Так открытие рынка земли это чуть ли не основной фактор роста цен на квартиры.
Зеля готовит РАКЕТУ к запуску! Молодец! Знает, что средний класс=лендлорды=его основные избиратели!

А не устроят ли шухер и кризис специально, чтоб скупить земельку подешевле?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:04

  UA написав:
Вот где настоящее воровство»: Чубайс предложил пересмотреть итоги "грабительской» приватизации жилья"

https://panorama.pub/25406-peresmotret- ... atsii.html
Чем мы хуже?
Возврат приватизированных советских квартир в госсобственность. Как вам такая идея?

А прихватизация предприятий он утверждает, что произошла честно. Чубайс там выполняет роль громоотвода от путлера. Чтоб на него все злились.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:06

  plugatyrev написав:ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!

Та да, даже на жизнях наших спекулируют, нет денег - никто и лечить не будет. Это чего-то никого не волнует. Кричат только о земле.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:09

  hxbbgaf написав:
  plugatyrev написав:ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!

Та да, даже на жизнях наших спекулируют, нет денег - никто и лечить не будет. Это чего-то никого не волнует. Кричат только о земле.

не только спекулируют а еще и на запчасти разбирают
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:10

  Vlad442 написав:Если там будет все в порядке с документами, почему бы и нет. Этот пай уже в аренде по некоторой цене. Приносит, условно говоря, 4-6% годовых. Никаких проблем с ремонтами и арендаторами. Пока/если цена не взлетит до уровня Европы, вполне себе нормальное вложение, имеющее перспективу роста стоимости и генерирующее некоторый текущий доход. Хорошая альтернатива депозита или недвижимости под аренду. Ниже порог входа, не нужно специальных знаний для ведения арендного бизнеса.

Та да, но доходность пока хромает. В Луганской области аренда 7-10 га колеблется от 2 до 10 тыс. гривен в год.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:13

Аграрна супердержава: олія і пшениця.
І більше - нікуя!

https://uainfo.org/blogosphere/politika ... astku.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  investorkiev написав:Зображення

ПОЧАЛОСЯ! ЭТО УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ!
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