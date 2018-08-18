Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если там будет все в порядке с документами, почему бы и нет. Этот пай уже в аренде по некоторой цене. Приносит, условно говоря, 4-6% годовых. Никаких проблем с ремонтами и арендаторами. Пока/если цена не взлетит до уровня Европы, вполне себе нормальное вложение, имеющее перспективу роста стоимости и генерирующее некоторый текущий доход. Хорошая альтернатива депозита или недвижимости под аренду. Ниже порог входа, не нужно специальных знаний для ведения арендного бизнеса.
Та да, но доходность пока хромает. В Луганской области аренда 7-10 га колеблется от 2 до 10 тыс. гривен в год.