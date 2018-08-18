Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо."
Frant написав:[Ринок землі і "потужна" агродержава.
"Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо."