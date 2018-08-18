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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2314231523162317

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:09

  hxbbgaf написав:
  plugatyrev написав:ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!

Та да, даже на жизнях наших спекулируют, нет денег - никто и лечить не будет. Это чего-то никого не волнует. Кричат только о земле.

не только спекулируют а еще и на запчасти разбирают
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:03

[Ринок землі і "потужна" агродержава.

"Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо."

https://www.dw.com/uk/%D0%B7-%D1%83%D0% ... l-3816-xml


Ще трохи палива для рокети:

"Украинцы стали меньше покупать бытовой техники и электроники — исследование GfK"

https://delo.ua/business/ukraincy-stali ... -i-360530/

Може, українців стало менше?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:12

  Frant написав:[Ринок землі і "потужна" агродержава.

"Зерно з України експортували через країни з низькими податками, йдеться у дослідженні, представленому в Європарламенті. У такий спосіб з країни вивели 1,5 мільярда доларів прибутку. Чи сплатили з них податки, невідомо."

https://www.dw.com/uk/%D0%B7-%D1%83%D0% ... l-3816-xml


Ще трохи палива для рокети:

"Украинцы стали меньше покупать бытовой техники и электроники — исследование GfK"

https://delo.ua/business/ukraincy-stali ... -i-360530/

Може, українців стало менше?

скирдовать стали больше наверное..
жити стало краще красти стало важче (с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:25

  investorkiev написав:Зображення

Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:44

  airmax78 написав:Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?

Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?

Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.

только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства
plugatyrev
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