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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:09
hxbbgaf написав: plugatyrev написав:
ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!
Та да, даже на жизнях наших спекулируют, нет денег - никто и лечить не будет. Это чего-то никого не волнует. Кричат только о земле.
не только спекулируют а еще и на запчасти разбирают
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plugatyrev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:48
investorkiev написав: airmax78 написав:
Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?
Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.
только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства
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plugatyrev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:51
plugatyrev написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?
Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.
только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства
Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.
Вы можете себе представить бабку лет 40, всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.
#лендлордыВизионеры
Востаннє редагувалось investorkiev
в Сер 13 лис, 2019 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:53
вообще то это хороший толчёк всей экономике
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:55
kivin написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Гривна ещё укрепилась. И ещё укрепится.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
БЛИН, УНУ, НЕ ДЕЛАЙ ТАКИХ ПРОГНОЗОВ. ПОСЛЕ ТВОИХ СЛОВ ВСЕ НАОБОРОТ СЛУЧАЕТСЯ!
не сцы до следующей осени
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:55
Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.
По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
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investorkiev
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:57
Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:59
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.
у меня есть пай, получаю 4000 грн в год и что?
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:00
investorkiev Бабушка с дочкой может в Тетрис и не пойдёт, но даст толчок росту цен на эконом, те кто продали эконом, комфорт -классу и бизнес-классу, и так далее до самой что ни на есть элитки.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 00:00
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
вообще то это хороший толчёк всей экономике
Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.
По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
я говорю о том что нвесторы возбудятся... ждём принятия закона в целом
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