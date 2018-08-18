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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 267
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
21
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
36
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:09

  hxbbgaf написав:
  plugatyrev написав:ойой как же так? жилье как основная маслоуская потребность значит может а земля нет ? уолл стрит и иже с ними срочно на кол !!!

Та да, даже на жизнях наших спекулируют, нет денег - никто и лечить не будет. Это чего-то никого не волнует. Кричат только о земле.

не только спекулируют а еще и на запчасти разбирают
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:48

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?

Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.

только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:51

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?

Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.

только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства


Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.

Вы можете себе представить бабку лет 40, всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.

#лендлордыВизионеры
Востаннє редагувалось investorkiev в Сер 13 лис, 2019 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще то это хороший толчёк всей экономике
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:55

  kivin написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Гривна ещё укрепилась. И ещё укрепится.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


БЛИН, УНУ, НЕ ДЕЛАЙ ТАКИХ ПРОГНОЗОВ. ПОСЛЕ ТВОИХ СЛОВ ВСЕ НАОБОРОТ СЛУЧАЕТСЯ!

не сцы до следующей осени
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:55

  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то это хороший толчёк всей экономике


Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.

По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:57

  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то это хороший толчёк всей экономике


Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 23:59

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то это хороший толчёк всей экономике


Как бы этот толчек не привел к тому что из страны уедет еще пару миллионов человек навсегда. Не все мечтают о Киеве. Да , часть может и в Киев приехать.
Но если еще больше уедет из страны людей самого продуктивного возраста 20-40 лет. То в перспективе это будет ужасные последствия иметь.

у меня есть пай, получаю 4000 грн в год и что?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:00

investorkiev Бабушка с дочкой может в Тетрис и не пойдёт, но даст толчок росту цен на эконом, те кто продали эконом, комфорт -классу и бизнес-классу, и так далее до самой что ни на есть элитки.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 00:00

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вообще то это хороший толчёк всей экономике


Уну, это не толчек, а пинок под зад. Но подпрыгнуть от этого пинка можно достаточно высоко.

По чем будешь перепродавать Медовый? По 2.7-2.8куе/метр?

я говорю о том что нвесторы возбудятся... ждём принятия закона в целом
Оранжевый-хит сезона
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