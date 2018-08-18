Додано: Сер 13 лис, 2019 23:51

plugatyrev написав: investorkiev написав: airmax78 написав: Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат? Поздравляю, Трибека! Вы без 5 минут долларовый миллионер. И вот кто мог думать в 2015м, что Круша в 2021м будет продаваться по 2.5куе за квадрат?

Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег. Представьте, что будет твориться в Медовом и Оранже - все таки правый берег.

только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства только никонову и таряну не говорите, а не то кондратий хватит и кто будет потом в киевском авангарде мирового градостроительства

Дело в том, что вся эта элитка в пролете - селяне не будут покупать Тетрисы и ТТ, чисто психологически. Они будут покупать эконом. Это же очевидно.Вы можете себе представить бабку лет 40, всю жизнь прожившую в селе с туалетом на улице, с грязью под ногтями, которая продала кусок поля в ипенях Полтавской области и приехавшая покупать дочке квартиру. Да в ваш Тетрис с губастыми телочками и живым джазовым оркестром в МОПе она даже не зайдет. А вот бедненький, но чистенький экономчик на окраине - самое оно: надабрать.#лендлордыВизионеры